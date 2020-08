Le MacBook 12″ ferait son grand retour avec la puce Apple A14X et jusqu’à 20 heures d’autonomie

Il y a fort à parier que le premier Mac à bénéficier de l'Apple Silicon sera le MacBook 12". Ce format a été déclassé par Apple en 2019, il s'agissait du premier Mac avec Intel dépourvu de système de dissipation thermique actif et dont le poids total était seulement d'un kilogramme.

Souvenez-vous du MacBook 12 pouces ? Il a été déclassé par Apple quand le MacBook Air nouvelle génération a été annoncée en juillet 2019.

Le MacBook 12 pouces était le précurseur des MacBook de nouvelle génération : il s’agissait du premier Mac équipé d’un clavier à mécanisme papillon (qui a posé beaucoup de problèmes), il avait également une unique connectique USB-C (et un port casque), il était léger et compact et surtout une des premières machines à intégrer un Intel Core m. Il s’agit d’une variante des Core i à très basse consommation, le MacBook Retina était ainsi dépourvu de système de dissipation thermique actif. Ce dernier point était également son principal point faible, en effet les performances s’écroulaient dès qu’il chauffait trop.

Un MacBook 12 pouces ultra-léger alimenté par l’Apple Silicon et jusqu’à 20 heures d’autonomie

Ce MacBook 12 pouces serait le premier à bénéficier de la plateforme Apple Silicon, c’est une rumeur déjà connue, mais dont on a désormais quelques détails supplémentaires.

Baptisé « Tonga », le premier Mac basé sur ARM d’Apple utiliserait un processeur Apple A14X, fabriqué par TSMC, il profiterait ainsi d’une autonomie de 15 à 20 heures, selon le média chinois The China Times qui cite des sources liées à la chaîne d’approvisionnement d’Apple (reprises par Mac Rumors) :

Selon la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Apple devrait lancer un Macbook avec un écran Retina de 12 pouces à la fin de cette année, en utilisant son processeur A14X, il prend en charge un connecteur USB Type-C interface et il pèse moins de 1 kilogramme (…) La batterie du Macbook dure de 15 à 20 heures. Le processeur A14X sera également utilisé dans la tablette iPad Pro de nouvelle génération.

On apprend en outre qu’une nouvelle variante de l’iPad Pro serait également dans les cartons : elle profiterait aussi de la puce Apple A14X. Pour rappel, l’iPad Pro a été renouvelé cette année.

Le premier Mac ARM sera dans tous les cas pour 2020

Lors de la WWDC, Apple a annoncé que le premier Mac ARM sera commercialisé en 2020, sans préciser quel modèle serait le premier à bénéficier de la nouvelle plateforme Apple Silicon, sachant que l’iMac a récemment été actualisé avec une puce Intel.