Samsung Neo QLED : voici une offre parfaite pour profiter du Xbox Game Pass Ultimate sur son TV

Grâce aux dernières TV Samsung Neo QLED, votre téléviseur peut se transformer en Xbox, même si vous n'avez pas de console. Boulanger vous offre même la manette et l'abonnement Game Pass Ultimate.

Aujourd’hui, il n’est plus obligatoire d’avoir une console ou un PC performant pour jouer à des jeux vidéo. Si vous êtes un joueur occasionnel, vous pouvez désormais profiter d’une console Xbox directement intégrée… à votre écran Samsung Neo QLED. Pour cela, vous pouvez compter sur le Game Pass de Microsoft.

Pour la rentrée, Boulanger vous permet même d’obtenir gratuitement une manette de Xbox et un abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate contre l’achat d’un téléviseur Samsung Neo QLED. On vous explique.

Qu’est-ce que le Game Pass de Xbox ?

Microsoft mise gros sur le jeu vidéo ces derniers temps. Et son dernier atout est le Game Pass, un abonnement mensuel qui permet d’accéder gratuitement à toute une collection de jeux sur différents supports. Pour simplifier, on peut tout à fait dire qu’il s’agit du Netflix ou du Spotify du jeu vidéo, boosté à la sauce Xbox. Toutes les dernières exclusivités des studios Microsoft sont même disponibles dès leur jour de sortie sur le service, comme l’excellent Forza Horizon 5.

L’abonnement de Microsoft est divisé en trois tiers. Le premier est le Game Pass pour Xbox, qui permet un accès depuis les consoles Xbox habituelles. Le Game Pass pour PC est du même acabit, mais sur PC. Et il existe enfin le Game Pass Ultimate, qui additionne ces deux services et y ajoute la possibilité de jouer à ses jeux grâce au cloud gaming. C’est comme si vous jouiez à une Xbox à laquelle vous accédez grâce à internet, sur votre ordinateur ou votre smartphone.

Les TV Samsung s’allient à Xbox

Samsung a son propre système d’exploitation sur ses téléviseurs. Dans celui-ci, on retrouve le Samsung Gaming Hub, un environnement dédié intégralement au jeu vidéo. Y accéder est très simple : c’est une simple rubrique dans le menu principal de l’écran.

Son principal intérêt est justement de pouvoir retrouver tous les services de cloud gaming les plus importants, de Google Stadia à GeForce Now en passant par — vous l’avez deviné — le Xbox Game Pass Ultimate. Avec un simple compte Microsoft et un abonnement actif, vous pouvez dès lors jouer à vos jeux Xbox préférés directement sur votre TV Samsung sans avoir à connecter la moindre console. Tout passe par internet grâce au cloud gaming.

Vous n’avez qu’à connecter une manette à votre téléviseur en Bluetooth pour jouer. Le service est compatible avec toutes les manettes les plus populaires, y compris la manette Xbox officielle bien sûr. Et si vous n’êtes pas habitués à tout cela, pas d’inquiétude : le Samsung Gaming Hub vous guide étape par étape, vous ne serez jamais perdu.

Samsung Neo QLED : le meilleur de l’image et du son

On peut retrouver le Samsung Gaming Hub sur tous les nouveaux téléviseurs Samsung de la génération 2022. Parmi eux, la gamme Neo QLED est certainement la plus alléchante de toutes. On la retrouve aussi bien avec des diagonales allant de 43 pouces à 85 pouces, faisant que vous pouvez autant les utiliser comme votre téléviseur principal que comme un large écran d’ordinateur.

Cette gamme utilise la toute dernière technologie Mini LED, qui permet de retrouver un très bon contraste tout en ayant une très grande luminosité. Parfaite pour les contenus HDR. La technologie Quantum HDR, qui intègre des tonnes de petites LED sous l’écran, permet de diminuer l’effet de flou de l’image tout en contrôlant précisément la lumière pour des noirs vraiment profonds.

Grâce au processeur Neo Quantum Processor 4K développé par Samsung, vous pouvez faire confiance à l’intelligence artificielle pour optimiser les niveaux de contraste de toutes les images que vous envoyez sur votre écran, pour un rendu toujours réussi. Et puisqu’il s’agit d’une dalle Mini LED, vous n’aurez pas de risque de brûlure de l’image comme cela peut arriver avec l’OLED.

Sur le son, les téléviseurs Neo QLED ne sont pas en reste. Ces derniers sont compatibles avec les dernières technologies Dolby Atmos et Q-Symphony, pour profiter d’une expérience cinéma à la maison si vous les couplez avec une barre de son.

Les TV Samsung Neo QLED de 2022 vous proposent également 4 ports HDMI 2.1, qui sont ainsi compatibles avec les taux de rafraîchissement variables des toutes dernières consoles de jeu. Les téléviseurs sont même certifiés FreeSync Premium Pro. Samsung est qui plus est réputé pour la qualité de son mode jeu, parmi les plus performants du marché.

Des prix doux sur les TV Samsung Neo QLED

Chez Boulanger, certains téléviseurs Samsung cumulent les offres promotionnelles. C’est par exemple le cas des Samsung Neo QLED QN90B en 43 et 50 pouces. D’une part, on retrouve une remise immédiate de 7 %, mais aussi une offre de remboursement de 100 euros.

Finalement, le Samsung Neo QLED QE43QN90B tombe à 1190 euros, tandis que le Samsung Neo QLED QE50QN90B passe à 1290 euros. Et ce n’est pas fini.

Une manette Xbox et un abonnement Game Pass offert

Pendant les prochains jours, Boulanger va encore plus loin. Pour tout achat d’un téléviseur Samsung parmi une sélection, dont les deux références Neo QLED présentées ci-dessus, une manette Xbox ainsi qu’un abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate sont offerts !

Pour en profiter, vous pouvez tout aussi bien acheter votre TV en ligne que dans n’importe quel magasin Boulanger à travers la France. La manette Xbox s’ajoutera automatiquement et gratuitement à votre panier. Pour l’abonnement de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate, il suffira de se rendre en magasin pour le récupérer gratuitement.