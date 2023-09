Cette TV connectée ne se met pas dans son salon… mais dans sa piscine

L'IFA de Berlin n'est pas que le grand rendez-vous des plus gros constructeurs. Côté téléviseurs, de nombreux autres acteurs y sont présents, avec des propositions différentes pour se démarquer. C'est le cas de Sylvox, qui fait la démonstration d'une TV connectée conçue pour être utilisée dans sa piscine.

Nous n’allons pas à l’IFA que pour voir le dernier téléviseur de LG ou la dernière gamme d’objets connectés : le salon est aussi l’occasion de découvrir des produits plus ou moins innovants. Parmi eux, il y a le téléviseur portable étanche de Sylvox : il peut se placer n’importe où, y compris dans une piscine.

Un téléviseur qui résiste à l’eau, mais qui n’est pas très joli

Rien ne vous empêche de le placer dans votre salon, mais force est de constater que le design est quelque peu dépassé. De grosses bordures sur les côtés, et surtout des finitions qui laissent à désirer : la connectique est quelque peu abîmée et on constate quelques imperfections. Soyons prudents : il s’agit là d’un modèle de démonstration pour le salon, pas nécessairement d’une version commerciale. Quoiqu’il en soit, le système pour protéger les connectiques de l’eau est une bande de caoutchouc qui semble très difficile à mettre.

Le téléviseur connecté de Sylvox est certifié IP65, ce qui signifie qu’il est résistant aux poussières ainsi qu’aux jets d’eau dans toutes les directions. La résistance à l’eau garantie est néanmoins quelque peu différente de ce qu’assure Sylvox, que ce soit sur son stand ou sur son site : l’appareil peut aller dans l’eau sans problème. D’ailleurs, il flotte sur l’eau, même avec ses quelque 2,5 kg. Une barre située à l’arrière permet de poser le téléviseur à la verticale.

On pourrait croire que l’écran est tactile, mais pas du tout : on a droit à quelques boutons en bas pour contrôler le volume, changer de chaîne ou de source. Non, pour contrôler ce téléviseur, une télécommande est fournie, et elle aussi résiste bien évidemment à l’eau. Bien que le design soit très daté, on trouve des boutons pour accéder directement à Netflix, à YouTube ainsi qu’au Play Store (a priori).

Un écran qu’on peut mettre partout, sauf à l’extérieur

Ce qui intéresse le plus, c’est aussi l’écran. Il s’agit d’une dalle LCD de 15,6 pouces avec une définition classique de 1920 par 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. C’est très classique, tout comme sa luminosité maximale, ce qui est un problème : 400 cd/m² seulement. Là où pour voir en extérieur, il faudrait le double : c’est ce qu’on a sur la majorité des smartphones.

Par conséquent, l’écran est très peu lumineux, donc quasi inutilisable de jour. Cette TV de Sylvox est faite pour votre piscine, mais seulement la nuit ou lorsqu’il fait mauvais temps ou si elle est couverte. Autre problème qui fait qu’on ne peut pas nécessairement l’utiliser à l’extérieur : sa température de fonctionnement. Sylvox annonce que l’intervalle est de 0 à 40 °C : en été, en plein soleil, les températures peuvent être supérieures à 40 °C.

Côté OS, c’est Android TV (basé sur Android 11) que l’on trouve, ce qui permet de profiter des services de SVoD notamment, en se connectant à Internet en Wi-Fi. En termes de connectiques, on a droit à un port HDMI ainsi qu’à un port USB.

Enfin, et parce qu’il s’agit d’un téléviseur qui va dans l’eau, il y a une batterie pour éviter de brancher un câble secteur dessus. Avec une capacité de 10 000 mAh, elle permet à Sylvox d’annoncer trois à six heures d’autonomie. Au vu de la faible luminosité de l’écran, ce chiffre semble probable. Pour l’instant, l’écran n’est pas prévu à la vente en France.

