Des Mini LED optimisées sur la nouvelle série de TV Xiaomi

La marque chinoise Xiaomi a officiellement lancé sa nouvelle série de téléviseurs Xiaomi dotée d’un système de rétroéclairage Mini LED optimisé en Chine. Cette gamme qui va de 55 jusqu’à 98 pouces veut se démarquer grâce des technologies abouties et très probablement des prix abordables.

Il y a seulement quelques jours, Xiaomi annonçait le lancement de sa série de téléviseurs QLED TV A Pro. C’est lors d’un évènement en Chine où de très nombreuses annonces ont été faites, notamment sur le marché des objets connectés, des smartphones avec le Xiaomi 15S Pro mais aussi de la voiture électrique YU7, que le fabricant a révélé une autre gamme de TV.

Celle-ci fait directement suite à la série TV S Mini LED 2025 bien qu’en Chine elle ait été présentée avec le même nom. Après vérification, il semblerait que cela soit réellement une nouvelle série avec des technologies plus poussées que les modèles que nous avons pu tester récemment, dont le 55 pouces Xiaomi TV S Mini LED 2025.

2025 ou 2026 ? La question reste entière

Si cette nouvelle série est disponible en Europe et en France, il est tout à fait probable qu’elle soit rebaptisée TV S Mini LED 2026 afin de se différencier de celle qui est actuellement disponible. Quoiqu’il arrive, les nouveaux modèles sont proposés en 55, 65, 75, 85 et 98 pouces (contre 55, 65 et 75 pouces pour la série TV S Mini LED 2025 actuellement disponible).

En outre, ils sont annoncés avec une dalle embarquant un système de rétroéclairage Mini LED de nouvelle génération profitant d’une fuite de lumière moins prononcée que sur les précédents modèles.

Les téléviseurs sont dotés d’une puce chargée du contrôle du rétroéclairage Mini LED sur 16 bits. Xiaomi communique sur une luminosité maximale de 1700 cd/m², restant à voir sous quelles conditions. La marque annonce 408 zones pour le modèle de 55 pouces, 532 zones pour le 65 pouces, 704 zones pour le 75 pouces, 900 zones pour le 85 pouces, tandis que le 98 pouces est doté de 1092 zones de gradation locale pour un très fort taux de contraste.

La marque a indiqué que ces téléviseurs prennent en 1,07 milliard de couleurs, notamment grâce à un panneau de Quantum Dots, garantissant une précision des couleurs « professionnelle » avec « une excellente calibration », selon la marque. On peut donc s’attendre à une couverture particulièrement large des espaces colorimétriques, notamment le DCI-P3.

Ces téléviseurs prennent en charge les formats HDR10+, Dolby Vision IQ et IMAX Enhanced, offrant ainsi une expérience visuelle particulièrement intéressante. Le mode d’image Filmmaker, respectant les critères des réalisateurs, est aussi de mise. Enfin, notez aussi la présence d’une technologie d’écran dite à faible réflexion, selon Xiaomi.

Des performances gaming très intéressantes

L’un des atouts majeurs de cette série est son orientation gaming. Les téléviseurs prennent en charge les technologies VRR (Variable Refresh Rate) et AMD FreeSync Premium Pro pour ne pas avoir de déchirement des images. Selon Xiaomi, ils peuvent atteindre une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et même 288 Hz en Full HD pour une fluidité optimale lors des sessions de jeu.

Notez qu’ils sont équipés d’un processeur Quad Cortex A73 pour un traitement poussé de l’image et disposent d’une capacité de stockage de 4 Go de RAM et 64 Go pour le téléchargement des applications. Notez la prise en charge du Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.2 pour cette gamme ainsi que la présence de deux entrées HDMI 2.1 et une troisième répondant à la norme 2.0.

Une sortie optique est également disponible ainsi qu’une sortie Audio/Vidéo analogique, un port Ethernet et deux ports USB (3.0 et 2.0).

Les téléviseurs annoncés lors de la présentation fonctionnent sous Hyper OS 2.0, le système chinois de la marque. S’ils sont commercialisés chez nous, ils seront animés par Google TV et devraient pouvoir profiter nativement de Gemini.

Côté audio, les modèles sont dotés d’un système d’enceintes avec deux tweeters et deux haut-parleurs large bande, compatibles Dolby Atmos. La version de 98 pouces bénéficie, quant à elle, d’un radiateur passif en plus pour les basses. Toutes les diagonales profitent du son optimisé par Harman via la technologie AudioEFX déjà présente sur les précédentes générations pour autant d’immersion qu’il est possible de donner depuis des haut-parleurs limités en taille.

Les téléviseurs sont installés sur deux pieds en T inversé.

Un rapport qualité-prix imbattable ?

En Chine, la série est proposée à des prix très compétitifs : 2999 RMB (369 euros environ HT), 3999 RMB (491 euros environ HT), 4999 RMB (614 euros environ HT), 6799 RMB (836 euros environ HT) et 9999 RMB (1229 euros environ HT) pour les modèles respectifs de 55, 65, 75, 85 et 98 pouces.

Pour le moment, cette série vient d’être annoncée en Chine. Espérons qu’elle sera prochainement disponible en Europe et plus particulièrement en France.