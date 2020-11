100 pouces, 4K, courte focale : le vidéoprojecteur Hisense Laser UHD 4K voit son prix baisser de 1 500 euros

Imaginez-vous avec un écran 4K, format cinéma de 100 pouces de diagonale (2,54 mètres) face à votre canapé. Le tout sans (presque) rien changer à votre intérieur. La solution pour atteindre ce rêve de cinéphile existe, c’est le vidéoprojecteur Hisense Laser TV 100L5F. Un rêve enfin accessible, car pour la fin d’année, Hisense baisse drastiquement son prix de 1 500 euros !

Envie de regarder un film ou une série ? Oubliez votre tablette ou votre smartphone ! S’ils sont pratiques, ils offrent une immersion plus limitée que devant un téléviseur et ne permettent pas d’apprécier toute la beauté, la subtilité, d’une image 4K de qualité. Que ce soit pour une série comme Mindhunter ou un film comme La Liste de Schindler, pour ressentir un maximum d’émotion et profiter vraiment de l’expérience, rien ne vaut un grand écran.

Si les tailles standard de 55 ou 65 pouces vous semblent encore trop justes pour votre appétit d’immersion, avez-vous pensé au vidéoprojecteur ? C’est un domaine que maîtrise particulièrement bien Hisense, comme le prouve son impressionnant Laser TV 100L5F. Il s’agit d’un vidéoprojecteur à courte focale qui dispose de toutes les qualités du home cinéma format XXL, sans avoir à réaliser des travaux chez soi et à un prix accessible. En effet, il dispose de base d’un excellent rapport qualité-prix de 4 490 euros. Mais à l’approche de Noël, le Hisense Laser TV 100L5F voit son prix chuter de 1 500 euros pour passer à 2 990 euros, grâce à une réduction immédiate couplée à une offre de remboursement différé.

La 4K au format 100’’ et (presque) sans recul

Le Hisense Laser TV 100L5F se présente comme un vidéoprojecteur compact, avec des mensurations de 54,66 x 34,5 x 15,8 cm pour 11 kg. Un encombrement qui est dans la bonne moyenne des vidéoprojecteurs 4K. Là où il se différencie, c’est en associant le meilleur de la télévision et de la vidéoprojection. Ainsi, le Laser TV 100L5F utilise une technologie laser à focale ultra-courte. Concrètement, cela signifie qu’il n’a besoin que d’une trentaine de centimètres de recul face au mur de projection pour afficher une image de 100 pouces de diagonale. Vous aurez vraiment l’impression d’avoir un téléviseur géant incrusté dans votre mur.

Pour assurer le meilleur rendu d’image, Hisense associe à son vidéoprojecteur un écran de 100 pouces (2,54 m de diagonale) qui s’accroche directement au mur. Il est pensé pour réduire les effets de réflexion de la lumière du jour et maximiser celle du Laser TV. Le résultat est une très grande image de 100 pouces lumineuse, colorée même en pleine journée. Tout du moins tant que le soleil ne frappe pas directement sur la toile, la physique conservant certaines lois inaltérables.

Cette combinaison permet d’installer le Laser TV en quelques minutes. Il suffit d’avoir un mur assez grand face à votre canapé, d’y accrocher l’écran et poser le vidéoprojecteur sur un meuble de télévision à moins de 30 cm du mur. Vous serez alors l’heureux propriétaire d’un téléviseur de 100 pouces, borderless et occupant au final très peu de place. À titre de comparaison, les écrans OLED affichent au maximum une diagonale de 85 pouces, rarement plus. Mais ils sont beaucoup plus encombrants et leur prix dépasse allégrement les 20 000 euros, à comparer aux 3 490 euros du Hisense Laser TV 100L5F.

Un concentré de technologie pour amoureux de l’image et du son

Le Hisense Laser TV 100L5F est conçu autour de la dernière génération de technologie de laser DLP Theater de Texas Instrument. Elle est associée à un laser bleu X-Fusion qui offre une image plus lumineuse et naturelle. Avec en bonus, un laser qui assure une durée de vie de 25 000 heures (soit près de 7 ans au rythme de 10h/jour) contre 2 000 heures (83 jours) pour les produits équipés d’ampoules classiques. Un appareil qui ne demande que peu d’entretien, donc.

Côté couleurs, le Laser TV 100L5F dispose de la technologie True Cinema Color qui assure un spectre colorimétrique complet et qui est soutenue par la présence du HDR. Ce dernier va, entre autres, maximiser les contrastes, optimiser la luminosité et améliorer la profondeur des noirs pour afficher une image toujours plus riche en détail.

L’animation n’est pas en reste et grâce au MEMC, une technologie dédiée qui confère au Laser TV un temps de réponse de l’ordre de la microseconde. Une technologie qui favorise les contenus « rapides » comme le visionnage des films d’action ou la retransmission d’événements sportifs. La cerise sur le gâteau est le Dolby Atmos, qui assure une concordance parfaite entre une image optimisée et un rendu audio spatialisé. Ainsi, le son n’est pas que stéréo, il ne se déplace pas seulement à l’horizontale comme avec un système 5.1. Avec l’intégration du Dolby Atmos, le Hisense Laser TV 100L5F permet au spectateur d’entendre le son qui se déplace vers le haut ou le bas. L’immersion sonore est alors totale et complète parfaitement l’impact de l’image.

Une Smart TV complète de bout en bout

Le Hisense Laser TV 100L5F n’est pas qu’un simple vidéoprojecteur « passif » qui se contente d’afficher uniquement du contenu provenant d’un PC ou du NAS de l’utilisateur. Quand vous l’allumez s’affiche l’écran d’accueil VIDAA. Il s’agit du nom de l’expérience SmartTV du Laser TV 100L5F. Une interface claire et simple d’accès qui profite en plus des applications les plus utilisées. S’y trouvent les essentielles comme Netflix, YouTube, Molotov TV, Prime Video, RMC Sport ou encore YouTube. De quoi en prendre plein les yeux et aussi plein les oreilles, car le Laser TV embarque 30 Watts de puissance multicanaux.

Vous êtes une personne bien équipée ? Pas d’inquiétude, Hisense voit large niveau connectique. On trouve ainsi à l’arrière du Laser TV 100L5F : 4 ports HDMI 2.0, une entrée et une sortie audio stéréo, une numérique optique, un port VGA, deux prises d’antenne et un port ARJ 45. Les plus appliqués noteront la présence d’un Tuner numérique et satellite pour profiter encore plus simplement de la télévision. Pour terminer, se trouvent la connectivité Bluetooth et Wi-Fi pour streamer du contenu provenant de son réseau local ou Internet ou directement de son smartphone ou tablette.

1 500 euros de réduction sur le Hisense Laser TV 100L5F

Les très grands écrans restent un fantasme pour la majorité des utilisateurs. Les produits sont à des prix astronomiques et l’encombrement est excessif. Sur ces deux points, le Hisense Laser TV 100L5F excelle.

Lors de son lancement, le Laser TV 100L5F se positionnait déjà comme un produit au rapport qualité-prix-taille très intéressant. Avec la baisse de prix de 1 000 euros et l’ODR supplémentaire de 500 euros, le Hisense Laser TV 100L5F passe maintenant sous la barre des 3 000 euros ! Ce qui était un achat coup de cœur un peu exceptionnel, devient maintenant beaucoup plus raisonné. Faites juste attention à ce que vos voisins ne s’invitent pas trop souvent…