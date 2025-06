iOS 19 ou iOS 26 ? Voici tout ce qu’Apple prépare pour l’iPhone, avec sa plus grosse révolution depuis des années

Oubliez iOS 19 : Apple mise tout sur iOS 26 et une transformation complète de son interface. La WWDC 2025 s’annonce comme l’événement le plus important depuis le lancement de l’iPhone

La WWDC 2025 approche et les fuites se multiplient autour du prochain système d’exploitation mobile d’Apple pour les iPhone. Entre changement de nom radical, refonte visuelle majeure et nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, iOS 19 pourrait bien devenir l’une des mises à jour les plus importantes de la décennie. En tout cas, c’est ce que les experts en disent.

Apple semble prêt à bousculer ses propres codes avec des changements qui touchent autant l’interface que les usages quotidiens. De quoi redonner un coup de jeune à un iPhone qui fêtera bientôt ses 18 ans.

Une nouvelle identité pour une nouvelle ère

Le changement le plus surprenant concernerait le nom même du système. Selon Bloomberg, Apple abandonnerait sa numérotation traditionnelle pour adopter un système basé sur l’année de sortie. iOS 19 deviendrait ainsi iOS 26, à l’image des millésimes automobiles.

Cette stratégie s’appliquerait à tout l’écosystème Apple : iPadOS 26, macOS 26, watchOS 26, tvOS 26 et visionOS 26.

Ce changement de nomenclature cache une ambition plus large : synchroniser tous les appareils Apple sur un même cycle de développement. Une stratégie qui simplifie la communication et renforce l’image d’écosystème unifié.

Plus simple pour les utilisateurs et les développeurs. Les années créent des repères temporels naturels, plus faciles à mémoriser que des suites de chiffres arbitraires.

Un look Vision Pro pour tous les appareils

La vraie révolution se cache dans l’interface utilisateur. Apple préparerait la refonte la plus importante depuis iOS 7 en 2013, inspirée directement du casque Vision Pro. Cette transformation apporterait des panneaux de navigation translucides et des icônes d’applications circulaires sur iPhone et iPad.

L’objectif ? Créer une cohérence visuelle entre tous les appareils Apple. Les utilisateurs retrouveraient les mêmes codes graphiques qu’ils naviguent sur leur iPhone, leur Mac ou leur casque de réalité mixte. Une approche qui facilite l’adoption de nouveaux produits et renforce l’expérience utilisateur globale.

En haut de l’interface, les utilisateurs ont un accès rapide aux commandes de fonctionnalités telles que Live Photos et le flash, ainsi qu’aux paramètres de résolution et de fréquence d’images. De plus, un bouton dédié permet d’accéder à la photothèque.

Cette unification visuelle marque un tournant stratégique. Apple mise sur la familiarité pour accompagner ses utilisateurs vers de nouveaux usages, notamment en réalité augmentée et virtuelle.

L’intelligence artificielle au service du quotidien

Apple Intelligence continuera son déploiement avec de nouvelles fonctionnalités pratiques. L’application Messages intégrerait une traduction automatique des conversations. Plus besoin de copier-coller dans un traducteur – tout se fait directement dans l’interface de chat.

Les discussions de groupe bénéficieraient également de sondages intelligents. L’IA proposerait automatiquement des questions pertinentes selon le contexte de la conversation. Organiser une sortie ou choisir un restaurant devient plus simple.

Côté santé, Apple développerait un coach virtuel personnalisé. Ce chatbot analyserait les données de l’application Santé pour suggérer des améliorations du mode de vie. Sommeil, nutrition, exercice – tous les aspects du bien-être seraient couverts avec des conseils adaptés à chaque profil.

L’application Santé elle-même évoluerait avec un suivi alimentaire renforcé, permettant d’enregistrer précisément les apports en glucides et caféine. Une approche plus granulaire de la nutrition qui complète les fonctions sportives existantes.

Gaming et autonomie : les autres priorités

Apple lancerait enfin son offensive dans le gaming avec une application dédiée. Cette plateforme centraliserait Apple Arcade et les jeux de l’App Store, avec un système unifié de succès et de classements. L’acquisition récente du studio RAC7 confirme les ambitions gaming de l’entreprise.

Cette stratégie répond à la montée en puissance du gaming mobile et à la concurrence de services comme le Xbox Game Pass. Apple veut fédérer sa communauté de joueurs autour d’une expérience unifiée.

L’autonomie bénéficierait également de l’intelligence artificielle. Le système analyserait les habitudes d’usage pour optimiser automatiquement la consommation énergétique. Une nouvelle icône sur l’écran de verrouillage indiquerait même le temps de charge restant – un détail qui change la vie au quotidien.

La charge sans fil inversée ferait son apparition sur les iPhone 17 Pro, permettant de recharger AirPods et Apple Watch directement depuis le smartphone. Une fonctionnalité déjà présente chez la concurrence mais qui s’intègre parfaitement dans l’écosystème Apple.

Siri resterait sur la touche

Paradoxalement, les améliorations de Siri annoncées en 2024 restent aux abonnés absents. L’assistant vocal devait gagner en intelligence contextuelle et en capacité d’action inter-applications. Apple a confirmé en mars le report de ces fonctionnalités, sans nouvelle date.

Cette absence surprend dans un contexte de course à l’IA générative. Alors que ChatGPT et Google Gemini évoluent rapidement, Siri semble stagner. Apple préfère visiblement perfectionner ses fonctionnalités plutôt que de les précipiter.

L’accent serait donc mis sur l’interface et les nouvelles applications plutôt que sur l’intelligence conversationnelle. Une approche plus prudente mais cohérente avec la philosophie Apple.

La WWDC 2025 s’annonce bien chargée, et là, on ne parle que d’iOS 19… enfin plutôt iOS 26.

