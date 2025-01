Deux comptes WhatsApp sur un seul appareil, Meta bosse dessus

Deux comptes WhatsApp sur un seul téléphone, c’est l’idée sur laquelle travaille la filiale de Meta.

WhatsApp // Source : ElR – Frandroid

Actuellement, il est impossible de faire cohabiter deux comptes WhatsApp via une seule application sur un smartphone. Seule solution, utiliser WhatsApp pour l’un et WhatsApp Business pour le second.

Selon WABetaInfo, WhatsApp travaillerait actuellement sur la la prise en charge de plusieurs comptes par son application basique. D’après les premiers retours, il y aurait deux manières d’ajouter un second compte : soit en l’ajoutant en principal, soit en scannant un QR Code pour le lier en tant que compte secondaire.

Il sera ensuite possible de basculer simplement d’un compte à l’autre. Une solution pratique pour ceux qui, par exemple, veulent séparer leurs conversations privées et professionnelles sans avoir recours à une seconde application.

Android et iOS concernés

Ajoutons que le développement de cette fonctionnalité évoquée aujourd’hui par WABetaInfo ne concerne que iOS. Une version Android serait en chantier en parallèle.

Rappelons que WhatsApp fonctionne toujours sur la base du numéro de téléphone. Aussi est-il indispensable d’avoir deux cartes SIM ou une SIM et une eSIM dans son appareil pour utiliser deux comptes WhatsApp.

Sur la forme, cette fonction multicompte rapprocherait WhatsApp d’Instagram, autre application de Meta, qui gère déjà plusieurs profils dans une seule app.

