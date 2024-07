Couverture 5G : avec plus de 55 000 sites déployés, les opérateurs dépassent largement leurs objectifs

L'ANFR a publié début juillet les résultats de son dernier baromètre sur le déploiement de la 5G en France et on peut dire que les opérateurs ne se sont pas tournés les pouces ces dernières années. Avec plus de 55 000 antennes 5G déployées sur tout le territoire, les objectifs de 2024 sont largement remplis et ceux de 2025 sont en passe de l'être.

55 749, c’est le nombre d’antennes 5G actuellement opérationnelles selon le dernier recensement de l’ANFR, l’Agence Nationale des Fréquences. Dans son dernier baromètre publié ce 1er juillet, l’agence confirme les nets progrès réalisés par Free, SFR, Bouygues et Orange sur le déploiement du réseau 5G en France censé prendre fin en 2030 avec une couverture à 100 % du réseau. Bonne nouvelle : chaque opérateur est largement en avance sur l’échéancier fixé par l’État.

Orange, leader de la « vraie » 5G

Rappelons premièrement qu’il existe trois types d’antennes 5G et celle qui nous intéresse le plus sont celles qui émettent une fréquence de 3,5 GHz. En la matière, c’est Orange qui fait figure de bon élève, tant sur le nombre total de sites que sur celui des déploiements le mois passé. Avec plus de 10 000 sites opérationnels, l’opérateur est suivi de près par SFR et Bouygues qui comptent plus de 8 000 sites tandis que Free avance plus lentement avec 6 500 sites. Inversement, Orange comptabilise le moins d’antennes 5G toutes fréquences confondues (700 MHz, 2,1 GHz, 3,5 GHz), un peu plus de 10 000, alors que Free peut se targuer d’en avoir quasiment 20 000.

Des nouvelles encourageantes pour les quatre opérateurs qui sont quasiment tous en avance sur le calendrier de déploiement de l’Arcep qui a fixé à 2030 la couverture totale du réseau en 5G. Cette année, chaque opérateur est censé déployer au moins 8 000 sites en 5G chacun et de couvrir l’intégralité des sites olympiques, même le métro parisien devrait en profiter. Avec 19 632 sites opérationnels pour Free, 13 774 sites pour Bouygues, 12 239 pour SFR et 10 104 pour Orange, tous les opérateurs cochent largement les objectifs de cette année et sont même en avance sur les objectifs de 2025 préconisant le déploiement de 10 500 sites 5G par opérateur et un accès possible chez les deux tiers de la population.

La 4G a encore de l’avenir

Tous les regards sont tournés aujourd’hui vers la 5G, mais il faut savoir que des antennes 4G continuent d’être déployées encore aujourd’hui, essentiellement dans les zones blanches. À ce jour, on en compte 112 990 sur tout le territoire, la 4G touche plus de 99 % de la population et couvre 95 % du territoire. En nombre d’antennes, c’est Orange qui a déployé le plus de sites avec 30 943 antennes opérationnelles dont 163 mises en service sur le mois de juin. Les trois autres opérateurs affichent les mêmes progrès et un nombre relativement similaire de sites opérationnels tournant entre 26 000 et 28 000.