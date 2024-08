JO 2024 : voici où retrouver les musiques jouées lors des cérémonies d’ouverture et de clôture

Aya Nakamura, Gojira, Juliette Armanet, Zaho de Sagazan, Phoenix, Snoop Dogg et Dr. Dre, Yseult et Céline Dion interprétant L’hymne à l’amour d’Édith Piaf… Les JO 2024 nous ont offert une playlist mémorable. Voici sur quelles plateformes retrouver ces titres.

Un spectacle qui restera gravé dans les mémoires. Voilà ce qu’on retiendra de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris — et c’est un peu moins vrai pour celle de clôture. Les spectateurs ont particulièrement été envoûtés par une sélection musicale éclectique, surprenante et émouvante à la fois. Plusieurs artistes associés à l’événement ont même connu un énorme bond de popularité sur les plateformes de streaming musical, c’est notamment le cas du groupe Gojira qui a fait sauter les compteurs sur Deezer et Spotify. Mais où retrouver cette playlist des JO ?

Une playlist officielle en préparation

Les cérémonies d’ouverture et de clôture sont disponibles en replay sur france.tv et Eurosport (via la plateforme Max). Cependant, on n’a pas forcément envie de revoir encore et encore les trois heures de spectacle à chaque fois, surtout avec les commentaires des journalistes par-dessus les musiques. De plus, les replays disparaîtront de france.tv le 31 décembre 2024. Une autre solution est d’aller sur YouTube où Eurosport a publié des extraits des deux cérémonies, dont l’interprétation de L’hymne à l’amour d’Édith Piaf par Céline Dion sur la Tour Eiffel. Vidéo qui a atteint les 6,5 millions de vues à l’heure où sont écrites ces lignes.

Pour les nostalgiques de cette fête somptueuse souhaitant prolonger cette parenthèse enchantée, sachez qu’une playlist officielle avec les compositions et arrangements joués lors des cérémonies pourrait voir le jour. Elle devrait notamment compter Parade, le thème officiel des JO 2024. C’est ce qu’a annoncé Victor Le Masne, directeur musical des cérémonies des JO, qui souhaite une sortie sur les plateformes Spotify, Deezer et Apple Music. Si c’est avéré, cette sortie pourrait arriver après les Jeux Paralympiques qui promettent encore de belles surprises promet Victor Le Masne au micro de BFM TV.

En attendant la sortie de cette playlist officielle, sur les plateformes d’écoute musicale et pourquoi pas en disque et en vinyle, des playlists officieuses sont disponibles un peu partout comme sur Spotify (voir ci-dessous). Les éditeurs d’Apple Music et de Deezer ont même créé leur propre sélection, mais il s’agit là des chansons originales et non des adaptations jouées lors des cérémonies.

La playlist de la cérémonie d’ouverture

Vous cherchez un titre en particulier ? Voici les titres joués lors de la cérémonie d’ouverture, une grande majorité est disponible sur les plateformes de streaming musicale :

La Foule, Édith Piaf

Initials B.B., Serge Gainsbourg

Il est cinq heures, Paris s’éveille, Jacques Dutronc

Reality, Vladimir Cosma, Richard Sanderson

Mon truc en plumes, Zizi Jeanmaire (interprétée par Lady Gaga)

Give me Love, Cerrone

Chacun fait (c’qui lui plaît), Chagrin d’amour

Laissez-moi danser, Dalida

Born to Be Alive, Patrick Hernandez

Magnolias for Ever, Claude François

Marcia Baïla, Les Rita Mitsouko

Galop infernal d’Orphée aux Enfers, Jacques Offenbach

The Phantom of the Opera, Andrew Lloyd Webber

À la volonté du peuple, Alain Boublil, Jean-Marc Natel et Claude-Michel Schönberg

Ah ! ça ira, Ladré (interprétée par Marina Viotti et Gojira)

Carmen : L’amour est un oiseau rebelle, Georges Bizet (interprétée par Marina Viotti)

I < 3 U So, Cassius

La bohème, Charles Aznavour (interprétée par Aya Nakamura)

Pookie, Aya Nakamura

For me formidable, Charles Aznavour (interprétée par Aya Nakamura)

Djadja, Aya Nakamura

Danse macabre, Camille Saint-Saëns

Gymnopédie No. 1, Erik Satie

Prélude à l’après-midi d’un faune, Claude Debussy

Jeux d’eau, Maurice Ravel (interprétée par Alexandre Kantorow)

Rameau : Les Indes galantes, Jean-Philippe Rameau

L’Apprenti sorcier, Paul Dukas

La Marseillaise, Rouget de Lisle (interprétée par Axelle Saint-Cirel)

King, Rim’K

Ça balance pas mal à Paris, Michel Berger et France Gall

Andy, Les Rita Mitsouko

DJ, Diam’s

Histoire d’1 soir (Bye bye les galères), Bibi Flash

Spacer, Sheila

Lady (Hear me tonight), Modjo

Intro, Alan Braxe et Fred Falke

Love Don’t Let Me Go, David Guetta

L’Aziza, Daniel Balavoine

Chanson sur ma drôle de vie, Véronique Sanson

D.I.S.C.O., Ottawan

Besoin d’amour, France Gall

Music Sounds Better With You, Stardust

Kitsuné : Kass Limon, Jupiter & Kassav

Alexandrie Alexandra, Claude François

D.A.N.C.E, Justice

Je danse le Mia, IAM

Tombé pour la France, Étienne Daho

Voyage voyage, Desireless

L’amour à la plage, Niagara

Ça plane pour moi, Plastic Bertrand

Signatune, DJ Mehdi

Que je t’aime, Johnny Hallyday

Lettre à France, Michel Polnareff

Midnight City, M83

The Final Countdown, Europe

Freed from Desire, Gala

Meet Her at the Love Parade, Da Hool

Ride on Time, Black Box

Be My Lover, La Bouche

I Had a Dream, Nicky Doll

Bla Bla Bla, Gigi d’Agostino

Stereo Love, Edward Maya et Vika Jigulina

Sandstorm, Darude

It’s a Rainy Day, Ice MC

Désenchantée, Mylène Farmer

Louxor J’adore, Philippe Katerine

Nu, Philippe Katerine

Imagine, John Lennon (interprétée par Juliette Armanet et Sofiane Pamart)

Parade, Victor Le Masne

Supernature, Cerrone

L’hymne à l’amour, Édith Piaf (interprétée par Céline Dion)

La playlist de la cérémonie de clôture

Et ceux joués lors de la cérémonie de clôture :

Sous le ciel de Paris, Édith Piaf (interprétée par Zaho de Sagazan)

La Marseillaise, Rouget de Lisle (interprétée par l’orchestre de Zahia Ziouani)

D.A.N.C.E, Justice

Emmenez-moi, Charles Aznavour

Aux Champs-Élysées, Joe Dassin

Freed from Desire, Gala

We Are The Champions, Queen

Que je t’aime, Johnny Hallyday

L’Hymne à Apollon (interprété par Alain Roche et Benjamin Bernheim)

Lisztomania, Phoenix

Nightcall, Kavinsky (avec Angèle et Phoenix)

If I Ever Feel Better, Phoenix

Time to Rise, VannDa

Playground Love, Air (avec Phoenix)

Tonight, Ezra Koenig (avec Phoenix)

1901, Phoenix

The Star-Spangled Banner, Francis Scott Key (interprété par H.E.R.)

Mission Impossible Theme, Lalo Schifrin (interprétée par H.E.R.)

By the Way, Red Hot Chili Peppers

Can’t Stop, Red Hot Chili Peppers

Birds of a feather, Billie Eilish (avec Finneas)

Drop It Like It’s Hot, Snoop Dogg

Gin and Juice, Snoop Dogg (avec Dr. Dre)

Still D.R.E., Dr. Dre (avec Snoop Dogg)

Nuthin’ but a « G » Thang, Dr. Dre (avec Snoop Dogg)

The Next Episode, Dr. Dre (avec Snoop Dogg)

My Way, Frank Sinatra (interprétée par Yseult)

