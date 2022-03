Nouveautés Canal+ en mars 2022 : les films et séries à ne pas rater ce mois-ci

Les abonnés à Canal+ vont pouvoir profiter de l'arrivée de séries et films à ne pas manquer en mars, sur leur box comme sur l'application myCANAL. De nouvelles séries loufoques ou inquiétantes, des films Oscarisés ou décalés : il y en a pour tous les goûts, de Kaamelott à OVNI(S) en passant par

Si tous les films récompensés aux César arrivent sur Canal+, d’autres séries et films sont aussi à ne pas manquer en mars. Voici notre sélection de ce qu’on vous recommande chaudement.

Retrouvez les nouveautés à ne pas manquer en mars sur les autres services de streaming qui peuvent inclus dans votre abonnement Canal+ :

Les nouvelles séries sur myCANAL en mars

Yellowjackets

Des lycéennes d’une équipe de football sont victimes d’un crash d’avion dans une région sauvage d’Amérique du Nord. Pour pouvoir survivre, elles vont devoir recourir à la sauvagerie dans un environnement hostile et mystérieux. Près de 25 ans plus tard, les survivantes tentent de se reconstruire. Un thriller haletant avec Christina Ricci, Juliette Lewis et Melanie Lynskey. Décollage pour les 10 épisodes dès le 3 mars (2 épisodes par semaine).

Neuf Mecs

Création Canal+, Neuf Mecs fait suite à la série courte Neuf Meufs, réalisée par Emma de Caunes et diffusée en février. Le concept repose sur des instantanées de vie de neuf hommes habitant le même immeuble parisien que leurs homologues féminines et vivant la même journée. Entre celui qui a décidé de présenter sa fiancée à sa mère qui le croit gay, le bilingue qui prend des cours d’anglais avec la prof dont il est amoureux ou encore celui qui vit mal sa rupture, la journée s’annonce animée. Une façon d’aborder la masculinité en 2022. Rencontre à prévoir le 21 mars.

OVNI(S)

La saison 2 de la Création originale barrée de Canal+ signe son retour. Melvil Poupaud, Michel Vuillemor, Alice Taglioni, Géraldine Pailhas et Quentin Dolmaire se retrouvent plongés dans les années 1970 après la découverte d’une barbe à papa géante dans une centrale nucléaire. De joyeux lurons en quête d’événements surnaturels et d’intelligences venues d’ailleurs. Une série à prendre en route pour débusquer les Ovnis.

Kamikaze

Cette série danoise va parler à beaucoup. Elle s’intéresse au passage à l’âge adulte d’une jeune fille de 18 ans qui perd sa vie de rêve quand ses parents et son frère disparaissent dans un accident d’avion. La petite fille riche doit alors se prendre en main et trouver un sens à sa vie. Elle se lance alors dans un périple aux quatre coins du monde pour tester ses limites physiques et psychologiques.

Les films à ne pas manquer en mars

Boîte noire

Un vol Dubaï-Paris qui s’écrase dans les Alpes. Mais que s’est-il réellement passé ? Technicien du BAE, Mathieu Vasseur doit enquêter sur une catastrophe sans précédent en analysant les boîtes noires. Il décide de mener sa propre enquête pour comprendre ce qu’il s’est réellement passé.

Kaamelott

La célèbre série trouve enfin sa version grand écran. Alexandre Astier rembarque sa troupe de saltimbanques pour une version longue. Lancelot-du-Lac et ses mercenaires font régner la terreur sur le royaume de Logres. Arthur Pendragon doit réunir les clans rebelles pour stopper son rival et reprendre Kaamelott pour restaurer la paix. Début de la bataille le 25 mars.

Black Widow

Natasha Romanof a droit à son film Marvel sans le reste des Avengers. Scarlett Johansson rendosse la tenue de la superhéroïne entraînée dès son plus jeune âge comme soldat d’élite. Black Widow retrouve sa petite soeur Yelena qui lui demande de l’air pour détruire « La Chambre Rouge » qui leur causa tant de malheurs enfants.

Et aussi :

La nouvelle chaîne Canal+ Grand Ecran lancée début février permet de faire du rattrapage des grands classiques qu’il faut avoir vus. Ce mois-ci, ne manquez pas la guerre du Vietnam vu par Francis Ford Coppola dans le chef d’oeuvre Apocalypse Now, les cours de littérature et de vie de Robin Williams dans le touchant Cercle des poètes disparus, ou encore le film à succès de Luc Besson porté par la magnifique musique d’Eric Serra et le regard perçant de Jean-Marc Barr, Le Grand Bleu.

Plus contemporain, mais tout aussi immanquable : Nomadland, le film signé Chloé Zhao qui rafla l’Oscar du meilleur film l’an dernier et celui de la meilleure réalisatrice pour cette vision de l’Amérique des laissés pour compte. Avec la toujours épatante Frances McDormand (Fargo, 3 Billboards), une fois de plus récompensée elle aussi pour son rôle.

Déjà disponible : Benedetta Un espion ordinaire

4 mars : Un Tour chez ma fille

Un Tour chez ma fille 5 mars : Le Cercle des poètes disparus (Canal+ Grand Ecran)

Le Cercle des poètes disparus (Canal+ Grand Ecran) 7 mars : The Judgement

The Judgement 11 mars : Black Widow Le Crime de l’Orient-Express (2017)

12 mars : Apocalypse Now (Canal+ Grand Ecran)

Apocalypse Now (Canal+ Grand Ecran) 15 mars : Archipelago

Archipelago 18 mars : Boîte noire

Boîte noire 19 mars : C’est la vie Le Grand Bleu (Canal+ Grand Ecran)

23 mars : Nomadland

Nomadland 25 mars : Kaamelott – Premier volet

Kaamelott – Premier volet 26 mars : L’Homme qui a vendu sa peau

L’Homme qui a vendu sa peau 28 mars : The Tower

The Tower A venir : The Suicide Squad



