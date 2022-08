Nouveautés Netflix en septembre 2022 : Dragons 2, Marilyn Monroe et Oggy et les Cafards… la nostalgie est de sortie

Qui dit mois de septembre, dit rentré et Netflix fait le plein de nouveautés pour occuper cette période mouvementée. Débarquent donc « Oggy et les cafards : nouvelle génération », « Jojo's Bizzare Adventure Sone Ocean », « Flash Saison 7 » ou encore « Blonde », le biopic sur Marilyn Monroe.

La chaleur de l’été n’est pas encore tout à fait retombée que la redoutée rentrée débarque. Netflix aussi reprend le chemin du travail avec un mois tout en douceur et nostalgie.

Amateur et amatrice d’animation, nippone ou pas, il y aura de quoi s’occuper ce mois-ci pour vous. Jojo’s Bizarre Adventure Stone Ocean arrive, mais aussi la nouvelle génération d’Oggy et les cafards et Dragons 2 pour faire le plein de programme doudou et affronter le retour aux affaires comme il se doit.

Les sorties sur Netflix en septembre 2022

Voici les nouveautés marquantes à venir en septembre.

Kingdom

Septembre va marquer le retour de la très originale série de zombies coréenne. Celle-ci met en scène des infectés particulièrement déchaînés à l’époque où les épées sont encore de rigueur, tout en mêlant son intrigue d’habiles jeux de pouvoir et de corruption.

Oggy et les cafards : nouvelle génération

Que vous l’ayez regardé enfant, ou en compagnie de chérubins, ou encore très tard le soir après une soirée arrosée, Oggy et les Cafards fait toujours son petit effet. La production française de Xilam TV se paye une reboot avec une « nouvelle génération ».

Blonde

Marilyn Monroe va avoir son biopic le 23 septembre prochain. Blonde, c’est son nom, racontera la vie de l’icône, de son enfance difficile à ses déboires une fois devenue célèbre.

Toutes les sorties du mois de septembre

1er septembre 2022 : Détox, Jojo’s Bizarre Adventure Stone Ocean, Flash (saison 7), Dragons 2, Connassse, princesse des coeurs, Mamma Mia !, Kingdom (saison 3), How High, Clueless

2 septembre 2022 : Devil in Ohio, Dans la famille Sexy… ;

7 septembre 2022 : Chef’s Table : Pizza ;

8 septembre 2022 : The Anthrax Attacks, Oggy et les cafards : nouvelle génération ;

9 septembre 2022 : Sous emprise, Cobra Kai (saison 5)

14 septembre 2022 : Hartley, cœurs à vif ;

16 septembre 2022 : Destin : la saga Winx (saison 2), Les murs vagabonds, Si tu me venges… (avec Maya Hawke et Camila Mendes), Love is blind : after the Altar (saison 2) ;

22 septembre 2022 : Le sauvetage de l’impossible ;

23 septembre 2022 : Athena de Romain Gavras, Pokemon : the Arceus Chronicles ;

24 septembre 2022 : Fullmetal Alchemist : la dernière alchimie, Dynastie saison 5 ;

28 septembre 2022 : Blonde (avec Ana de Armas), Séduction haute tension : Brésil (saison 2), Inside the world’s toughest prisons (saison 6) ;

30 septembre 2022 : Entergalactic.

