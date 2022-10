Entre Halloween et Noël, le mois de novembre peut ne pas paraître très attractif sur les sorties sur Disney+, mais ne vous méprenez pas, des nouveautés sont au programme. Entre OSS 117, Venom ou encore Zootopie+, vous devriez trouver votre bonheur.

Les jours raccourcissent, il est censé faire plus froid (censé)… Rien de mieux que de regarder une bonne série ou de découvrir un bon film en novembre. Avec Disney+ on va en voir de toutes les couleurs et pour tous les goûts avec l’arrivée de nouveaux films et nouvelles séries sur le service de SVoD.

Pour aller plus loin

Pourquoi la prochaine mise à jour de Chrome est indispensable pour vos séries SVoD

Pour rappel, il est possible de s’inscrire à Disney+ seul (8,99 euros par mois) ou dans l’abonnement Canal+.

Les séries qui arrivent sur Disney+ en novembre

Zootopie+

L’univers du film Zootopie, sorti en 2016 et vivement salué par la critique, est de retour dans une série produite par Disney ce 9 novembre. Il s’agit d’une série de six courts-métrages qui vont développer les personnages du film, comme la musaraigne Fru Fru, le guépard Clawhauser ou encore le paresseux Flash.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Super Noël, la série

Le Père Noël, Scott Calvin, cherche son remplaçant. Il devient âgé, perd peu à peu ses pouvoirs et souhaite retrouver une vie normale. Ayant un rôle qui demande de grandes responsabilités, il part à la recherche d’un remplaçant. Super Noël, la série est la suite de la trilogie des films Super Noël, Hyper Noël et Super Noël méga givré avec Tim Allen, qui revient dans cette série. Deux épisodes seront disponibles le 16 novembre, puis un épisode sera diffusé chaque semaine.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

2 novembre : Reboot (saison 1) Future Man (saisons 1 à 3) Damages (saisons 1 à 5)

9 novembre : Zootopie+ (saison 1) S.O.S. Beckham (saison 1) Los Montaner Un gars, une fille (saisons 1 à 5)

16 novembre : Super Noël, la série (saison 1) Sans limites avec Chris Hemsworth (saison 1) Tell me lies (saison 1) Rescue me : Les héros du 11 septembre (saisons 1 à 6) Good Trouble (saison 4) Les Grands (saison 1 et 2) Vingt-cinq

23 novembre : Limbo Chasing Virgins Il a déjà tes yeux

30 novembre : Willow (saison 1) Kiss Sixth Sense (saison 1)



Les films qui arrivent sur Disney+ en novembre

OSS 117

Jean Dujardin débarque ce 4 novembre sur Disney+ dans le rôle d’Hubert Bonisseur de la Bath pour les deux premiers OSS 117, Le Caire, nid d’espions et Rio ne répond plus. De quoi faire un petit marathon le temps d’une soirée pour suivre notre agent secret français préféré, tant charismatique que candide.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Venom

L’adaptation cinématographique du comic du même nom arrive sur Disney+ et l’on va pouvoir (re)découvrir l’ennemi de Spider-Man. Il s’agit de l’histoire d’Eddie Brock, journaliste d’investigation, qui entre en contact avec un symbiote qui va le transformer en protecteur létal Venom.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Mickey Mouse : L’histoire d’une souris

Ce 18 novembre, ce sera l’anniversaire de Mickey Mouse, icône de la pop-culture et égérie de Disney. L’occasion pour Disney+ de sortir un documentaire sur l’histoire de cette petite souris inventée il y a longtemps par Walt Disney. Ce film documentaire revient sur les différents réalisateurs qui ont donné vie à ce personnage devenu si célèbre, de sa création en 1928 à nos jours.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

4 novembre : Venom Le secret des gorilles OSS 117 : Le Caire, nid d’espions OSS 117 : Rio ne répond plus

11 novembre : Fire of love Nomadland Nos jours heureux

18 novembre : Mickey Mouse : L’histoire d’une souris Il était une fois 2



Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.