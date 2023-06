Si vous aviez prévu de passer l'été au frais pour éviter les grosses chaleurs devant une flopée de films et séries, Netflix vient à votre secours et vient d'annoncer son programme du mois de juillet.

Nouvelle mise à jour mensuelle du catalogue de Netflix, cela concerne cette fois-ci le mois de juillet 2023. Rappelons que la plateforme SVoD semble concentrer ses efforts sur l’abonnement Netflix Essentiel avec publicité, ce dernier bénéficiant désormais de la définition Full HD pour le même prix. Il semble d’ailleurs évident que l’abonnement essentiel soit amené à disparaître en France.

Les sorties séries sur Netflix en juillet 2023

La Défense Lincoln (saison 2, partie 1)

L’irrésistible avocat de Los Angeles est de retour pour la saison 2. Depuis la banquette arrière de sa Lincoln où il dirige son cabinet, l’idéaliste iconoclaste Mickey Haller s’occupe d’affaires d’ampleur très diverses dans l’immense cité des anges. Inspirée de la série de romans à succès « The Lincoln Lawyer » de Michael Connelly, la deuxième saison est adaptée du quatrième tome intitulé « Le Cinquième Témoin« . la partie 1 de cette saison 2 sera disponible le 6 juillet.

Sonic Prime (saison 2)

Quelle résurrection pour Sonic ! Entre les jeux, les films et maintenant la série Netflix, le hérisson bleu n’a jamais connu autant de hype depuis les années 90. Cette fois-ci, on parle de la seconde saison de Sonic Prime, la suite de la série d’animation ayant fait une petite sensation l’année dernière. Cette nouvelle saison qui arrivera le 13 juillet mettra en avant de nouveaux personnages issus de l’univers du hérisson ainsi qu’une nouvelle intrigue inspirée des jeux.

Les films à voir absolument sur Netflix en juillet 2023

La trilogie Matrix

One ne présente plus Matrix, véritable phénomène dès la sortie du premier film en 1999 jusqu’au dernier volet Resurrections en 2021. Cette fois-ci, Netflix a décidé d’inclure les trois premiers films à son catalogue : Matrix, Matrix Reloaded et Matrix Revolution tous trois réalisés par Les Mashowski. Si ce n’est déjà fait, nous vous conseillons fortement de découvrir ses monuments de la science-fiction des années 2000 et les aventures de Thomas Anderson alias Neo. La sortie des trois films est prévue pour le 1er juillet.

Bird Box Barcelona

Par les mêmes producteurs du premier film devenu un phénomène mondial sur Netflix, Bird Box Barcelona se veut être un spin-off du film de 2018. Côté synopsis, on reste dans le même genre, à savoir un mix d’horreur et de suspens : une force mystérieuse a décimé la population mondiale et le protagoniste Sebastian doit survivre dans les rues sinistrées de Barcelone. Alors qu’il forme des alliances difficiles avec d’autres survivants et qu’ils tentent de s’échapper de la ville, une menace inattendue et encore plus sinistre s’avance. Sortie prévue le 14 juillet.

Toutes les nouveautés Netflix de juillet 2023

1er juillet : Boruto : Naruto Next Generations (Épisodes 159 à 205) La trilogie Matrix, avec Keanu Reeves

3 juin : Dans l’inconnu

5 juillet : My Happy Marriage WHAM!

6 juillet : Cash La Défense Lincoln (Saison 2 partie 1) Les Bad Guys

7 juillet : Gangsters par Alliance S.O.S. ma maison va craquer !

8 juillet : Tout simplement noir Scooby !

10 juillet : Deux moi

12 juillet : Quarterback Valkyrie Apocalypse II (Saison 2, épisodes 11 à 15)

13 juillet : Sonic Prime (Saison 2) Famille en flammes La loi de la plus forte

14 juillet : Séduction Haute Tension (Saison 5) Bird Box Barcelona Chef cinq étoiles

19 juillet : Au plus profond expert en sécurité

20 juillet : Sweet Magnolias (Saison 3)

21 juillet : Ils ont cloné Tyrone

26 juillet : Baki Hanma (Saison 2)

27 juillet : The Witcher (Saison 3, volume 2) Paradise Downtown Abbey 2 : Une nouvelle ère

28 juillet : Le tailleur (Saison 2) Le parcours des gourous Deserter Pursuit (Saison 2)

31 juillet : Bastard!! Heavy Metal, Dark Fantasy (Saison 2)



