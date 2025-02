Vidéos ultra courtes et format vertical : pourquoi cette app pourrait bouleverser TikTok, Netflix et le cinéma

L’application SVoD, ReelShort, connaît un immense succès grâce à un concept simple : des films au format vertical découpés en plein de vidéos courtes et aux ressorts scénaristiques discutables mais diablement efficace. Découverte.

50 millions de téléchargements sur le Play Store et des noms de films qui annoncent la couleur. Le palpitant Money, Guns, and a Merry Christmas ; le bouleversant The Virgin and The Billionaire ; ou le poignant After Cancer I Turn into a Badass. C’est une expérience fascinante que de se plonger dans ReelShort. Cette application (qui existe aussi sous la forme d’un site web) est une plateforme SVoD et comme tout service de streaming, vous y trouverez une flopée de films. Or, ici, il y a quelques particularités intéressantes à décortiquer.

ReelShort : des vidéos verticales, courtes et addictives

Tous les films sont tournés et diffusés au format vertical, à la mode de TikTok, pour s’adapter aux smartphones.

Chaque contenu est découpé en plusieurs extraits d’une minute environ.

Ce système est au cœur du modèle économique de la plateforme : après un certain nombre de vidéos regardées, il faut payer ou regarder des publicités pour regarder l’extrait suivant.

Malgré un jeu d’acteur très discutable, les contenus captivent leur audience grâce à des cliffhangers et des retournements de situations savamment orchestrés.

Un héritier du soap opera

À l’heure où les réseaux sociaux font tout pour accaparer la capacité d’attention des utilisateurs, ReelShort semble avoir trouvé un filon qui ne passe pas inaperçu. Arte s’est notamment penché dessus dans Le dessous des images.

Dans l’émission, Delphine Chedaleux, historienne spécialiste des cultures populaires et médiatiques, explique notamment que les films et séries de ReelShort s’inscrivent, entre autres, dans la lignée du soap opera (littéralement opéra-savon en français).

Pour rappel, ce terme désigne des feuilletons diffusés d’abord à la radio puis à la télévision et ciblant spécifiquement le temps libre des ménagères pour diffuser, entre deux épisodes, des publicités (souvent pour des produits d’entretien de la maison). On appelle cela des soap opera justement parce que la plus longue série de cette catégorie était produite par Procter & Gamble dont le produit phare était du savon.

Le soap opera a su passer de la radio à la télévision dans les années 50. Aujourd’hui, les formats à la verticale de ReelShort représentent une évolution finalement logique pour s’adapter aux smartphones avec toujours de la monétisation via, au choix, de la pub (mais pas pour du savon) ou un système de jetons à acheter.

Notre expérience sur ReelShort

La recette des contenus captivants n’a cependant pas beaucoup changé. À titre personnel, par curiosité, j’ai regardé le film You Fired A Tech Genius découpé en 59 parties. On y suit les péripéties d’Erik Martin, un génie de l’informatique et spécialiste de l’intelligence artificielle dans une grande firme de la Sillicon Valley.

Après avoir passé la nuit à sauver à lui seul son entreprise, Dorsey tech, d’une cyberattaque de grande ampleur, il est surpris au petit matin en train de dormir par William, le fils du grand patron qui est en voyage.

William ne sait pas qu’Erik Martin a un rôle crucial dans l’entreprise et le licencie sur le champ en l’accusant d’être un fainéant. Dans le même temps, un antagoniste appelé Eric (avec un C) Martin profite de l’homonymie de son nom pour s’attribuer les mérites du personnage principal. Fort heureusement, Erik (avec un K), le vrai génie de la tech, est immédiatement embauché par une firme concurrente.

Entre quiproquos constants et triangles amoureux haletants, le film nous montre comment notre heros va se venger contre son ancienne entreprise en mettant ses talents au service d’un compétiteur.

Une bande-annonce constante

Bref, du drama comme on dit. Du drama à foison. À tel point que mon collègue Arnaud a dit une phrase que je trouve très juste. « On a l’impression de regarder une bande-annonce constante ».

Malgré le jeu d’acteur beaucoup trop exagéré, les effets de ralenti très cheap, la musique qui en fait des caisses et le montage discutable, You Fired A Tech Genius réussit à tenir en haleine.

Chaque fin d’épisode titille cette curiosité faussement désintéressée. Quelque chose au fond du cerveau a envie de savoir comment et quand Erik va réussir à montrer à William son immense erreur. On a envie de voir les méchants du film être sanctionné pour leurs actions. Et puis, je dois l’admettre, j’ai bien rigolé devant l’aspect très nanar du film. Mention spéciale à la scène où il contre l’attaque de 300 hackers malveillants à grande dose de chiffres verts défilants sur l’écran sans aucun sens. Très réaliste évidemment !

Je ne réitérerai pas l’expérience, mais je comprends tout à fait comment une personne qui a juste envie de décompresser sans trop réfléchir peut se laisser happer par un tel contenu pendant un trajet en métro par exemple. D’autant plus que ReelShort pense bien à intégrer les sous-titres pour que vous n’ayez même pas à mettre le son. C’est une des recettes du succès d’un grand nombre de vidéos sur TikTok.

Et c’est d’ailleurs via une publicité sur TikTok que j’ai découvert ReelShort. Quel meilleur endroit, après tout, pour cibler des personnes friandes de contenus à la verticale ?

Un format qui va s’imposer ?

Ainsi ReelShort pose une question intéressante. Ce genre de format et de modèle économique représente-t-il l’avenir des films et des séries ? Il est évidemment bien trop tôt pour se prononcer.

Toutefois, il sera intéressant de voir quel impact pourrait avoir le succès de ReelShort sur l’industrie de l’audiovisuel. Nous voyons déjà, sur TikTok, fleurir pléthore de fictions feuilletonnées dont bon nombre sont de bien meilleure qualité artistique que ReelShort — même si ce n’est que mon avis personnel. En outre, des plateformes comme Netflix ou Disney+ ont déjà manifesté leur intérêt pour ce format de vidéos.

Beaucoup de personnes grinceront forcément des dents, à la fois devant la qualité scénaristique des films de ReelShort, mais aussi devant la popularisation du format vertical. Je ne commenterai pas davantage le premier point, mais pour le second, il est au moins intéressant d’observer les évolutions de nos usages et modes de consommation.