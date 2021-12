Pourquoi installer un VPN sur vos appareils reçus à Noël ?

Cette année encore, le père Noël a été généreux et vous avez obtenu l’appareil de vos rêves. Que vous ayez reçu un smartphone, une tablette, un PC ou bien une TV connectée, y installer un VPN est une excellente idée, et on vous explique pourquoi.

Comme chaque année, les appareils high tech ont été légion au pied du sapin. Après l’euphorie du réveillon, il est temps de se mettre à l’ouvrage, et de configurer son téléphone, sa tablette tactile, son téléviseur connecté ou de mettre en route son PC portable flambant neuf. Si vous ne savez pas quoi installer en premier, nous possédons une liste d’applications et programmes de référence que nous vous invitons à consulter sans plus attendre. Nous vous conseillons aussi d’installer sans plus attendre un VPN en raison des nombreux avantages proposés par ce type de service.

Et ça tombe bien, car CyberGhost propose actuellement une offre de Noël extrêmement intéressante. En ce moment, vous pouvez en effet souscrire à un abonnement de trois ans pour 1,89 euro par mois, soit 73,71 euros en tout et pour tout. Une somme dérisoire au regard de la qualité du service proposé par ce VPN premium. Noël oblige, CyberGhost vous fait un petit cadeau en vous offrant trois mois d’abonnement supplémentaires dès l’inscription.

Pourquoi installer CyberGhost sur son nouvel appareil ?

C’est un bon outil de cybersécurité

Le meilleur moyen d’expliquer pourquoi il est intéressant d’installer un VPN sur un nouvel appareil est sans doute d’expliquer son principe de fonctionnement. Lorsque vous utilisez un VPN tel que CyberGhost, vous avez l’opportunité de délocaliser votre adresse IP vers un serveur distant, en France, ou vers l’une des 91 destinations couvertes par CyberGhost.

Une fois connecté à ce serveur distant, toutes vos communications sont chiffrées, et personne, pas même votre fournisseur d’accès internet, n’est en mesure de dire sur quel site vous vous rendez ou quel fichier vous téléchargez. Ce tunnel de connexion vous protège donc des regards indiscrets, et vous permet de naviguer en toute tranquillité.

Protéger la confidentialité de ses données personnelles est un enjeu majeur de ces dernières années. Utiliser un VPN, tout en maintenant quelques bonnes pratiques en ligne (naviguer en privé, se déloguer de ses réseaux sociaux, etc.), est la clef pour une vie numérique saine.

Un VPN permet de contourner les géoblocages

Au-delà de la protection de vos données, un VPN est un excellent outil à utiliser dans votre quotidien. Et son atout principal reste sans conteste sa capacité à contourner les géoblocages. Pour rappel, le géoblocage est une pratique qui consiste à bloquer un contenu (audio, vidéo, etc.) aux seuls occupants d’un pays. Le géoblocage peut aussi être utilisé, à l’inverse pour empêcher l’accès à certains sites (Facebook, Google, etc.) depuis un pays comme la Chine.

En délocalisant votre adresse dans le pays concerné (ou hors de celui-ci), vous pouvez contourner les éventuels blocages et accéder aux contenus que vous souhaitez consulter. Il s’agit par exemple d’un excellent moyen de consulter les catalogues des services de SVoD situés à l’étranger, ou bien accéder aux programmes des chaînes de télévision de nos voisins.

CyberGhost excelle particulièrement dans ce domaine puisqu’il possède des serveurs entièrement dédiés aux principales plateformes de SVoD telles que Netflix, Prime Video ou encore Disney+. Un compagnon idéal pour diffuser les films et séries de Noël qui ne seraient pas encore disponibles en France.

CyberGhost vous offre toutes les garanties d’un VPN Premium

Opter pour CyberGhost, c’est choisir la qualité et les services d’un VPN premium. Et cela commence par la protection de vos données personnelles. CyberGhost pratique une politique de non-journalisation des données. Comprenez par là que vos données de connexion, les sites que vous consultez ou toute autre information personnelle qui passe par votre connexion VPN ne sont pas consultés, stockés ou archivés par CyberGhost, et encore moins revendus à un tiers.

CyberGhost, c’est aussi un VPN extrêmement simple à utiliser grâce à une application à l’ergonomie parfaitement étudiée, et disponible sur une grande variété d’appareils. Vous pouvez même l’installer directement sur votre téléviseur connecté en suivant notre tutoriel dédié. Sachez enfin qu’un seul abonnement vous permet de protéger jusqu’à sept appareils simultanément, ce qui est amplement suffisant pour couvrir tous les besoins de votre foyer.

L’offre CyberGhost en bref

Classé parmi les meilleurs fournisseurs de VPN disponible sur le marché, CyberGhost se démarque de la concurrence grâce à une offre aussi claire qu’efficace, et un positionnement tarifaire particulièrement abordable. Souscrire un abonnement, c’est profiter chaque mois de :

plus de 7200 serveurs répartis dans 91 pays ;

une politique de non-conservation des logs ;

le chiffrement AES 256 bits ;

la protection sur 7 appareils avec un seul abonnement ;

le contournement simple et efficace du géoblocage ;

une application intuitive et disponible sur de nombreux appareils.

Grâce à son application entièrement traduite en français et disponible sur une large gamme d’appareils et d’OS, CyberGhost se positionne comme un modèle d’accessibilité et de simplicité. Son service client, accessible 24/7 et tenu par des professionnels francophones en est une preuve supplémentaire.

Doté d’une infrastructure serveur très bien fournie comportant plus de 7200 baies réparties dans 91 pays autour du monde, CyberGhost offre des performances et des débits plus que satisfaisants.

Pour les fêtes de fin d’années, CyberGhost vous invite à découvrir une jolie ristourne sur son abonnement 3 ans. En souscrivant maintenant, vous ne paierez que 1,89 euro par mois pour un abonnement de trois ans, soit 73,71 euros au total. Sachez que vous obtiendrez aussi 3 mois d’abonnement supplémentaires dès la souscription. Dernière information, mais pas des moindres : CyberGhost dispose d’une politique « satisfait ou remboursé » qui vous permet de tester ses services pendant 45 jours.