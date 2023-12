Apple ouvre progressivement son écosystème TV à des services tiers et les VPN en font bien sûr partie. Voici la liste des applications VPN spécifiques à Apple TV disponibles.

On connait la réticence d’Apple à ouvrir son écosystème à des applications ou des services tiers, surtout lorsqu’il est question de sécurité en ligne et protection de la vie privée. Google TV (anciennement Android TV) avait fait en sorte de laisser le champ libre aux services de VPN et il existe aujourd’hui des dizaines d’applications disponibles sur le Google Play Store. Cependant, Apple s’est enfin décidé à ouvrir les vannes et les applications de VPN font progressivement leur arrivée sur Apple TV. Il était bien évidemment possible d’utiliser un VPN sur son Apple TV auparavant, mais comme sur consoles, cela nécessitait souvent une configuration manuelle plus complexe.

Pour rappel, un réseau privé virtuel (VPN) consiste en une connexion chiffr’ée entre votre appareil et un serveur distant, le tout en cachant votre historique de navigation à votre fournisseur d’accès à internet. Un VPN change également votre adresse IP visible pour adopter celle du serveur VPN, ce qui le rend bien utile auprès des personnes souhaitant accéder à du contenu géographiquement restreint.

Dans le cas d’une utilisation sur Apple TV, quoi de plus logique donc d’installer une application VPN via l’App Store pour profiter des chaines de TV à l’étranger et surtout des catalogues des plateformes de streaming et de VOD du monde entier sur grand écran, dans les meilleures conditions possibles, même si des plateformes comme Netflix, Prime Vidéo, Disney+ et même Apple TV+ ont tendance à repérer l’utilisation de ces applications et à restreindre ce type d’usage.

Après l’annonce à la WWDC de 2023 de la dernière mise à jour en date de tvOS (tvOS 17) permettant la prise en charge des applications VPN tierces, les acteurs les plus importants du marché s’empressent de sortir leurs applications natives sur Apple TV. Voici la liste des VPN actuellement disponibles sur le boitier TV d’Apple.

Quels sont les VPN disponibles sur Apple TV ?

NordVPN

NordVPN est de loin le service de VPN le plus populaire du marché, c’est aussi l’un des meilleurs de notre comparateur. Que ce soit à la télévision ou sur le web, vous en avez déjà entendu parler. Il s’agit du service de VPN le plus connu à ce jour, mais sa réputation n’est pas usurpée, car c’est aussi l’un des plus efficaces avec plus de 5000 serveurs dans le monde dans 60 pays différents. L’application NordVPN pour Apple TV vient tout juste de débarquer sur Apple TV et ressemble trait pour trait à la version Google TV. Il est d’ailleurs possible de combiner l’utilisation d’Apple TV sur mobile et sur iPhone puisque le service peut gérer jusqu’à six connexions en simultanée. Concernant les fonctionnalités de l’application, elles sont encore limitées au VPN simple, mais les débits sont excellents et permettent de profiter du streaming en 4K partout dans le monde facilement à partir d’une bonne connexion fibrée à domicile.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur NordVPN.

ExpressVPN

Avec environ 3 000 serveurs répartis dans 94 pays, ExpressVPN dispose d’une force de frappe honorable. En revanche, il dispose d’excellentes performances, que ce soit depuis un serveur français ou depuis l’autre bout du monde. Son application TV est également l’une des plus simples et efficaces. Cela est en partie lié à son protocole de connexion LightWay qui est l’un des plus rapides du marché. Il permet jusqu’à huit connexions en simultané, de quoi équiper tous ces appareils Apple dont son Apple TV.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre avis complet sur ExpressVPN.

PureVPN

PureVPN est un VPN basique, mais qui fait parfaitement son job. Ce service se contente de proposer le minimum syndical sur application mobile ou même via cette application Apple TV. Sur son interface presque immaculée, vous pourrez facilement activer le VPN, avoir accès à des informations pratiques, choisir le serveur que vous souhaitiez et c’est tout. Cependant, avec environ 6 500 serveurs répartis dans 71 pays différents, c’est théoriquement bien mieux que la majorité des concurrents. En revanche, PureVPN s’en sort moins bien concernant la vitesse de connexion, même si son maximum est annoncé à 20 Gbit/s, ses performances sont moins convaincantes, même avec le protocole WireGuard sur certains serveurs.

Si vous souhaitez en savoir plus, veuillez consulter notre avis complet sur pureVPN.

IPVanish

Pas franchement le VPN le plus mis en avant, ni le plus performant, ni le plus complet, il n’en reste pas moins qu’IPVanish reste une valeur sûre et plutôt économique pour qui cherche un VPN fiable sur la durée. Son application Apple TV faisait partie des premières à fonctionner nativement, ce qui prouve l’engagement de la marque à vouloir s’imposer sur toutes les plateformes.

AtlasVPN

L’application Atlas VPN sur Apple TV était aussi disponible sur l’App Store très rapidement, elle se distingue par sa facilité d’installation et d’utilisation. Avec plus de 1000 serveurs dans une cinquantaine de pays, ce n’est pas le VPN le plus largement répandu, mais il a le mérite d’être rapide et très économique (abonnement de 5 ans à moins de 2 euros par mois).