Ce nouveau moteur électrique chinois pour vélo fait mieux que Bosch et Shimano sur le papier

Avec un rapport poids/couple très intéressant, le nouveau moteur chinois Mivice X365 a de quoi séduire certains vélos électriques, et pourquoi pas français.

Le moteur Mivice X365. // Source : Mivice

D’origine chinoise, Mivice fait peu à peu son nid dans le vélo électrique. Ses moteurs moyeu arrière ont séduit certaines marques françaises dont Voltaire et Ellipse, ainsi que l’asiatique Tenways et les VAE Lidl Crivit.

Un couple de 65 Nm pour vélo électrique dynamique

Voulant monter en gamme, la firme a lancé son premier moteur central X700 pour cargo en début d’année. Coupleux, avec 100 Nm, mais lourd (3,5 kg), ce coup d’essai se concrétise avec le second moteur central X365. Mivice l’a dévoilé lors du salon Eurobike 2024, en marge de nombreux autres moteurs tels que le DJI Avinox ou le ZF CentriX.

Intégration du moteur Mivice X365 sur un vélo électrique. // Source : Mivice

Tournant avec une tension de 36 volts, le Mivice X365 vise les VAE urbains performants et les VTC électriques. Son couple maximal est de 65 Nm, une valeur suffisante pour affronter certains dénivelés. Ce couple est supérieur Bosch Performance Line SX (55 Nm) et au Shimano EP5 (60 Nm).

Seulement 2,1 kg pour le moteur Mivice

Si l’on compare au Bosch SX et ses 2 kg, c’est que le X365 s’en approche avec seulement 2,1 kg sur la balance, soit largement sous les 3 kg du Shimano EP5 ! Doté naturellement d’un capteur de couple, le moteur de vélo électrique est lié à un petit écran carré 1,4 pouce, vu sur le récent Voltaire Legendre.

Le moteur Mivice ne pèse que 2,1 kg ! // Source : Mivice

Avec ces caractéristiques, et possiblement au tarif attractif, le Mivice X365 pourrait attirer des marques de vélos électriques cherchant le rapport prix/performances. La concurrence se nomme ainsi Bafang, 4ème motoriste en Europe, et pourquoi pas le trio de cadors formé par Bosch, Shimano et Yamaha.