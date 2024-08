La nouvelle voiture électrique de Huawei est encore moins chère que prévu

Dans l’univers des grandes et prestigieuses voitures électriques, la Mercedes-Benz EQS est sans doute la reine, mais son prix à de quoi refroidir. Stelato, coentreprise entre Huawei et BAIC, vient cependant de révéler les prix définitifs d’une alternative bien plus abordable pour le marché chinois : la Stelato S9. Avec une bonne surprise à la clef.

Stelato S9 // Source : Stelato

En avril 2024, nous vous avons présenté la nouvelle Stelato S9, une berline 100 % électrique qui ne manque pas d’ambitions, puisqu’elle veut tout simplement s’attaquer aux grandes et luxueuses berlines allemandes.

Cette voiture est cosignée Huawei grâce à un partenariat d’envergure avec des constructeurs chinois qui assurent la production : BAIC dans le cas de Stelato, CATL pour Avatr, et Chery pour Luxeed. Huawei, de son côté, fournit toute la partie électronique (notamment les moteurs, les bornes de recharge et écrans) ainsi que le système d’infodivertissement. Le géant chinois commercialise les voitures dans ses showrooms.

Une autonomie digne des meilleures routières électriques

Stelato vient de lancer la commercialisation de sa S9, de quoi en apprendre plus via la page Weibo du constructeur. Deux versions seront proposées à partir de cet été en Chine : une version propulsion avec un moteur d’une puissance de 308 ch et une version quatre roues motrices, dotée d’un moteur supplémentaire 214 ch, de quoi proposer un total de 522 ch.

Équipée d’une batterie de 100 kWh, elle offre une autonomie allant jusqu’à 816 km CLTC pour la version avec un seul moteur et 721 km CLTC pour la version avec deux moteurs. Sous le cycle européen WLTP, plus sévère, il faudrait tabler sur environ 700 km pour la première, et 630 pour la seconde.

De beaux chiffres, notamment obtenus via un coefficient de pénétration dans l’air (Cx) de seulement 0,193, et qui dépassent les autonomies chinoises des Mercedes-Benz EQS (813 km CLTC) et BMW i7 (640 km CLTC).

Stelato S9 // Source : Stelato

Niveau recharge, elle repose sur une architecture 800 volts, permettant de regagner 200 km d’autonomie avec seulement cinq minutes de charge.

Un habitacle luxueux et technologique

À bord, la Stelato S9 est doté d’un tableau de bord numérique de 12,3 pouces et d’un écran tactile central de 15,6 pouces, le tout dans un design horizontal. L’ensemble paraît plutôt bien fini et au niveau des standards des premium allemands.

Stelato S9 // Source : Stelato

À l’arrière, en revanche, les deux passagers seront choyés, puisque leurs sièges sont inclinables, chauffants, massants et ventilés. Ils pourront trouver leur bonheur télévisuel via, au choix, une tablette de 13,2… ou un vidéoprojecteur de 32 pouces, qui affiche une image sur une toile qui descend du plafond !

Stelato S9 // Source : Stelato

Deux fois moins chère qu’une berline allemande

Pour éviter les cahots, la Stelato S9 pourra compter sur une suspension adaptative, tandis qu’un système de conduite semi-autonome de dernière génération, baptisé Huawei ADS 3.0, sera installé pour la première fois sur une voiture.

Grâce à un LiDAR et une batterie de capteurs et de caméra, la voiture pourra naviguer dans les rues, comprendre les objets autour d’elle, se garer automatiquement ou éviter toute sorte de dangers.

Stelato S9 // Source : Stelato

Des spécifications qui la mettent en concurrence frontale avec ses rivales signées BMW ou Mercedes, donc. En revanche, les prix sont bien loin des berlines germaniques, puisque la Stelato S9 arrive en Chine à des prix variant entre 399 800 et 449 800 yuans, soit entre 51 200 et 57 600 euros.

C’est étonnamment moins que les prix affichés lors de l’ouverture des pré-réservations, où Stelato parlait de 450 000 à 550 000 yuans, et à des années-lumière des Mercedes-Benz EQS (881 000 yuans) et BMW i7 (949 000 yuans) — il est vrai désavantagées par les frais de douane pour rentrer en Chine.

Vous avez envie de voir arriver cette Stelato S9 en Europe ? Mauvaise nouvelle, aucune exportation n’est pour le moment prévue. Le doute peut toutefois persister, vu l’appétit des chinois pour notre continent.