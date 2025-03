150 000 barrages non utilisés à travers l’Europe : comment ces microcentrales veulent produire de l’électricité avec de la pluie

Le futur de la production électrique française passera-t-il par la rénovation des moulins ? C’est bien possible.

Micro centrale de Sourzac en Dordogne

La microcentrale hydroélectrique de Silon, située au cœur de l’Ardèche, peut se targuer de produire une électricité décarbonée et plus que locale, et elle n’est pas la seule.

À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, son propriétaire, Pierre Gauthier, a pu raconter à ses visiteurs comment cette centrale de 400 kW a permis de générer l’équivalent de la consommation électrique de 600 foyers (hors chauffage) en l’espace de deux ans et demi. Sur cette période, ce sont 7000 MWh qui ont été produits par la seule force de la Cance, cette rivière qui prend sa source dans le Massif Centrale et se jette dans le Rhône.

Le barrage de Silon repose sur la Cance, une rivière d’Ardèche. ©Le DL – Manoa Debande

Généralement, l’hydroélectricité nous évoque les grands édifices de montagne de plusieurs centaines de MW, comme le magnifique barrage de Roselend, ou celui de Serre-Ponçon. Pourtant, la petite hydraulique, dont la puissance ne dépasse pas les 10 MW, représente près de 10 % de la production hydroélectrique française. On compte environ 2 500 micro centrales, d’une puissance équivalente à celle de Silon (moins de 500 kW).

Si ce type de centrale a le vent en poupe, c’est parce qu’il permet de produire une électricité deux fois moins carbonée que l’éolien, selon l’ADEME. Surtout, contrairement aux infrastructures d’envergures, ces centrales ont moins d’impact sur l’environnement, et nécessitent des investissements beaucoup moins élevés. Preuve de ce nouvel engouement, 167 des 347 petits barrages en activité dans les Alpes ont été construits ou rénovés dans les 20 dernières années.

Un grand nombre de ces micro centrales permettent de tirer parti d’anciens aménagements de production d’électricité, ou d’anciens moulins. La réutilisation de ces aménagements permet non seulement de limiter les coûts, mais également de ne pas porter atteinte à l’écosystème qui s’est développé autour.

En contrepartie, ce type d’installation a le défaut d’être très sensible aux variations de pluviométrie. Certaines centrales ne fonctionnent qu’une partie de l’année, c’est d’ailleurs le cas de la centrale de Silon. Celle-ci ne produit pas d’électricité pendant les mois de juillet, août et septembre, période pendant laquelle le débit de la Cance est trop faible. En d’autres termes, ces ouvrages fonctionnent surtout quand il pleut beaucoup.

Réhabiliter les anciens barrages.. Ou les détruire

Ces barrages ont un autre défaut : sans dispositif dédié, ils empêchent les poissons de remonter les cours d’eau, et nuisent ainsi au développement de la biodiversité. Néanmoins, il existe de nombreuses solutions pour contourner ce problème, et permettre aux poissons de franchir ces édifices sans risque. Les solutions les plus communes sont les échelles à poissons. Il s’agit d’une multitude de petits bassins de différentes hauteurs, que les poissons peuvent franchir. En France, l’inspection de l’environnement a confirmé le succès technique de ce type d’installation.

Exemple de passe à poissons, en Allemagne. ©Wikipedia

À ce sujet, la présence de barrages non utilisés constitue un véritable problème pour la continuité des cours d’eau. À l’échelle de l’Europe, on estime ces édifices abandonnés à 150 000. De ce fait, des mouvements se développent pour encourager la destruction des barrages qui ne peuvent pas être réhabilités. En 2021, 39 barrages ont été déposés en France.

