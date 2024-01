Cette trottinette électrique légère est l’une des plus pliantes au monde

Classique au premier abord, la Riley RS3 est en fait une trottinette électrique astucieuse pouvant plier ses poignées, son deck en deux et sa potence en trois !

Si vous recherchez une trottinette électrique, les modèles aujourd’hui proposés sont quasi systématiquement pliants. Cela signifie que l’on peut rabattre la potence vers l’arrière, de quoi gagner en hauteur et de quoi la transporter plus facilement. Il existe encore plus pratique et compact, à l’instar de ce modèle venu d’outre-Manche : la Riley RS3.

Une taille riquiqui une fois pliée

En effet, le fabricant britannique Riley Scooters n’a pas voulu faire comme tout le monde. Et elle n’imite pas non plus les autres trottinettes électriques pliantes type Pure Advance Flex dotées de repose-pieds latéraux ou la mini Arma japonaise. Car de loin, rien ne laisse présager un tel pliage astucieux.

En se rapprochant, on remarque déjà que la batterie loge dans la potence, et non sous le deck. Ce dernier est ainsi pliable en deux… lorsque la potence l’est aussi en trois ! On peut ainsi plier la RS3 en hauteur, en longueur, et en largeur, car on peut rabattre les poignées à l’instar d’une Decathlon Oxelo R900.

L’opération de pliage prendrait 30 secondes selon la marque, pour passer à 65 x 27 x 47 cm en termes de dimensions. Il est donc possible de la stocker partout, et de la transporter facilement en raison du poids limité à 14 kg, hors batterie (+2 kg).

Batterie amovible, mais prix horrible

La batterie est d’ailleurs amovible, mais d’une capacité faible (5,8 Ah) : elle promet ainsi 45 km par charge, selon Riley Scooters. On n’y croit guère, surtout que le moteur avant offre une puissance de 350 W ou 700 W en pic, avec 25 km/h en pointe. Pour le reste, tout est classique, avec un frein arrière à disque, une béquille et un petit écran au centre de la potence. Bien vu toutefois, le bouton de contrôle (éclairage, mode, allumage) est situé sur la gâchette pour garder les deux mains au guidon.

Si vous rêvez d’une telle trottinette électrique, vous allez déchanter. Disponible uniquement au Royaume-Uni dans le réseau Currys et bientôt aux États-Unis, la Riley RS3 est au prix de 749 livres (870 euros). C’est très cher juste pour ce système de pliage, face à une Ninebot Max G2 bien plus performante, bien qu’une réduction soit en cours à 629 livres (730 euros).