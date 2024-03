Voici les 20 meilleures villes pour faire du vélo en France

Une nouvelle étude tente de distinguer les villes françaises les plus agréables à vélo, où le résultat est sans appel en haut du classement.

Si la place du vélo et du vélo électrique est encore fragile dans les rues, de nombreuses villes bataillent pour devenir la référence en France. Pour en juger, beaucoup d’études analysent l’Europe, mais plus rarement au sein de nos frontières françaises. Une nouvelle étude de Buycycle, plateforme de revente de vélos d’occasion, veut donner sa vision pour 2024. Elle s’appuie sur de nombreux facteurs :

La longueur des pistes cyclables,

Le relief des régions,

Le nombre de magasins de vélos,

Les stations de partage,

Le ressenti général des cyclistes établi par la FUB

La pollution

Le nombre de jours de pluie

Le trafic.

Avec ces données, Buycycle a établi un classement des 20 meilleures grandes villes françaises, sur 40 au total.

Paris, meilleure ville à vélo

Capitale, Paris est aussi la capitale du vélo selon les résultats, avec un score de 5,75 sur 8. Largement supérieure aux poursuivantes, elle se distingue par son nombre impressionnant d’itinéraires cyclables indiqué à près d’un million de km (sachant que le réseau parisien totalise 1 700 km). Paris afficherait également “185 magasins de vélos et 127 stations de partage de vélos”, tandis que le ressenti global des cyclistes est de 3,33 sur 5.

Deuxième, Lyon avec son score de 4,46 est proche sur ces données, mais pénalisée par 5 fois moins d’itinéraires cyclables. Et l’étude précise que le dénivelé de 172 mètres fait de la ville la plus sportive du Top 5, avec un ressenti supérieur (3,51).

Ce dernier est encore plus élevé à Strasbourg (4,18), troisième avec presque autant d’itinéraires cyclables que Lyon. Bordeaux manque de peu le podium, malgré plus de 80 magasins et stations de vélos partagés, Montpellier bouclant le Top 5 avec sa faible pollution et son climat plus sec (donc plus propice au vélo).

Grenoble adorée… mais pas ici

Il manque donc la ville la plus conviviale à vélo, Grenoble ayant obtenu 4,21 sur ce critère. De plus leader en Europe sur le vélo partagé, elle n’est seulement que 15ème au classement de cette étude. Idem pour Lille, reine des stations de partage de vélos (197) et 8ème du palmarès. Signalons que chaque facteur est noté de 0 à 1, et que certaines villes obtiennent un 0 pointé si la donnée est manquante.