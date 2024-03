Ces vélos électriques intègrent des batteries anti-feu capables de prévenir les incendies

Dans un contexte de feu de batteries, le fabricant de vélos électriques Rad lance pas moins de quatre modèles de VAE dotés de batteries résistantes au feu.

C’est un souci que vous avez peut-être entendu ces derniers mois : certains vélos électriques ont subi des problèmes d’incendies de leurs batteries. Des batteries bon marché évidemment, mais qui font courir un grave danger à ceux qui les auraient achetés. C’est ainsi qu’à New York, par exemple, des propriétaires et des sociétés de gestion de logements ont interdit aux locataires de stocker des vélos et/ou trottinettes chez eux.

Si ces soucis ne sont imputables qu’à certains modèles de vélos, ils font mauvaise presse. Si bien que la sécurité des batteries vis-à-vis des utilisateurs est devenue un vrai argument de vente. La preuve avec Rad Power Bike qui, quelques mois seulement après avoir quitté l’Europe, vient de dévoiler une nouvelle batterie à résistance thermique. Et tant qu’à faire, quatre modèles qui en sont déjà équipés.

Absorber et diffuser la chaleur

Comme d’autres entreprises avant lui (par exemple Nanotech Energy), le plus gros fabricant de vélos électriques aux États-Unis a saisi l’enjeu de sécurité, et a donc développé des batteries de pointe, conçues pour prévenir certains dysfonctionnements qui pourraient justement provoquer des incendies. Non pas que ses batteries étaient visées jusqu’à maintenant, mais c’est surtout une manière de rassurer les cyclistes en les détournant de modèles potentiellement dangereux.

« Safe Shield ». C’est le nom de cette batterie qui intègre une couche de résine qui recouvre toute la cellule de la batterie, et qui absorbe et aide à diffuser la chaleur de la batterie. Et permet donc de prévenir de toute surchauffe. Cela va même plus loin, puisque le matériau est même capable d’éteindre un éventuel emballement thermique dans le pack pour éviter l’incendie.

De plus, pour se conformer à la certification de sécurité UL, Rad Power Bikes a délaissé ses cellules 18 650 pour passer à des 21 700. Ce qui a pour conséquence de passer de 14 à 15 Ah et donc d’augmenter la capacité énergétique d’environ 7 %.

Une gamme plus sûre

Mais Rad Power Bikes n’a pas seulement annoncé le lancement de ces nouvelles batteries. Il introduit en même quatre modèles de vélos électriques qui les utilisent déjà. À commencer par deux modèles déjà connus dans la gamme du fabricant américain, le RadWagon 5 et le RadExpand 5, respectivement cargo longtail et vélo pliant. Il en profitent pour être légèrement revus, nouvelles couleurs, charge utile accrue, une suspension avant pour le cargo…

RadExpand 5 RadWagon 5

Les deux autres modèles équipés de la batterie Safe Shields sont bien plus récents, ce sont les deux modèles de la famille Radster. Avec batterie semi-intégrée. Le Radster Road, vélo de ville avec des pneus plus étroits, et le Radster Trail, davantage fait pour sortir des sentiers battus.

Radster Trail Radster Road

À noter enfin que ces nouvelles batteries Safe Shield sont toujours recyclables, Rad Power Bikes ayant noué un partenariat avec Redwood Materials pour donner une seconde vie aux matériaux que l’on trouve dans les accumulateurs des VAE.