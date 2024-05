Triste faillite pour ce fabricant de vélos historique et estimé

Connu et reconnu pour ses cadres en acier fabriqués outre-Manche, Mercian Cycles est officiellement en faillite. Sa liquidation judiciaire est même actée et chapeautée par une société tierce. La fin d’une belle histoire après presque 80 années d’existence.

« Mercian Cycles Ltd a cessé ses activités et nous avons demandé à un administrateur de nous aider à prendre les mesures appropriées pour placer la société en liquidation volontaire ». Cette déclaration de Mercian Cycles faite au média Road.cc officialise la faillite du fabricant britannique après 78 ans d’existence.

Fabrication maison

Opus Business Advisory Group chapeaute ainsi tout le processus, et « travaille en étroite collaboration avec l’entreprise pour aider à gérer une liquidation contrôlée et une transition en douceur pour les parties prenantes », peut-on aussi lire. C’est une page qui se tourne, une page teintée de tristesse eu égard à l’acteur historique que perd la filière.

Fondé en 1946, Mercian Cycles est un fabricant de cadres en acier connu et reconnu pour son savoir-faire. Chaque cadre était fabriqué main du début à la fin, par un artisan qui utilisait des méthodes traditionnelles. La société se payait même le luxe d’en fabriquer sur mesure. Road.cc ne manque d’ailleurs pas de rappeler que Mercian était « cité comme l’un des acteurs britanniques les plus estimés et les plus compétents » du pays.

Une perte notable

Si les raisons de cette faillite ne sont pas officiellement abordées, on ne cesse de penser à tout ce que traverse la filière du cycle depuis 2023. Les difficultés financières, liquidations judiciaires et autres rachats se sont enchaînés partout en Europe, en raison d’une baisse de la demande, de l’inflation et de surstockage important. Une crise profonde qui persiste encore en 2024.

Le business model de Mercian Cycles était-il arrivé à bout de souffle ? Ou bien la conjoncture économique du moment a-t-elle eu raison de lui ? Difficile de savoir, est-ce peut-être un peu des deux. Le fait est que la Grande-Bretagne perd là un acteur de choix.