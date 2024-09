Vélos électriques : ce nouveau signe prometteur montre que la crise s’estompe

Selon les chiffres Statista relayés par Tweewieler, les vélos électriques importés en Europe ont connu un mois de mai encourageant avec 81 000 unités, soit seulement 2000 modèles de moins que l’an passé. Des signes prometteurs quant à une reprise du marché, après plus d’un an et demi de crise.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

À n’en pas douter, le marché du vélo devrait se stabiliser début 2025 après presque 2 ans de crise profonde. C’est en tout ce que s’accordent à dire les observateurs et les experts de la filière. Des signes encourageants pointent même déjà leur bout de leur nez, que ce soit en Allemagne ou aux Pays-Bas, deux pays scrutés de près et faisant office d’indicateur fort pour l’ensemble du marché européen.

Récemment, le site néerlandais Tweewieler a relayé des données publiées par Statista. Des données portant sur les importations de vélos électriques en Europe sur le mois de mai exclusivement, soit une période généralement phare compte tenu de la saisonnalité du marché. Encore une fois, les chiffres sont porteurs d’espoir.

Un mois de mai important et prometteur

La quantité de VAE importée, 81 000 modèles au total, est très légèrement inférieure à celle de l’an passé (83 000). Les importations recensées sur ce mois précis tendent donc à stagner plutôt qu’à chuter. À voir maintenant si cette tendance va se poursuivre sur le reste de l’année. Mais le fait qu’elles ne baissent pas trop en mai est déjà un bon signe.

Le Vélo Cargo de l’Année 2024, l’Oklö EVO Longtail // Source : Oklo Cycles

Plus précisément, et sans surprise, Taïwan a été le plus important exportateur de vélos électriques vers l’Union européenne au cours des cinq premiers mois de l’année, avec 30 000 unités en avril et 26 000 en mai. Il est suivi du Vietnam et de la Chine. Les vélos mécaniques, ont été importés à hauteur de 320 000 modèles, soit comme l’an passé.

Des stocks encore à écouler

Tweewieler évoque par ailleurs un tarissement des stocks, bien que tout le monde ne soit pas logé à la même enseigne. En juillet dernier en effet, le n° 1 du vélo en Europe, Accell Group, évoquait des stocks de 210 000 engins encore, avec comme objectif de chuter à 160 000 deux-roues fin 2024. Pour rappel, Accell Group est actuellement très en difficultés.

L’année 2023 a été fatale et brutale pour la filière vélo, aussi bien pour les petits que moyens et gros acteurs. Les faillites se sont enchaînées, la faute à une baisse de la demande, l’inflation, des surstocks importants et très coûteux et certaines incertitudes géopolitiques. Après des années folles post Covid-19, le secteur s’est pris une véritable claque : il convient désormais d’être patient pour voir les choses se stabiliser.