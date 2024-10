L’appel à l’aide de Babboe : le rappel de ses vélos cargo pourrait enfin s’accélérer

En cours depuis le début de l’année, le rappel des milliers de vélos cargo Babboe est d’une telle envergure que le constructeur doit faire appel à ses revendeurs.

C’est peu dire, mais la marque Babboe traverse une période très compliquée dans son histoire. Ses vélos cargo électriques et mécaniques, touchés par un risque de casse du cadre, ont suspendu leurs ventes depuis février 2024. En France comme partout en Europe, la marque néerlandaise organise un rappel gigantesque, car cela concerne toute la production des 6 dernières années ! Coût de cette opération : plus de 50 millions d’euros.

Babboe demande l’aide de ses revendeurs

On comprend ainsi que les équipes croulent sous les 22 000 vélos cargo concernés, ce que confirme Niewsfiets. Certains clients ont aussi manifesté leur mécontentement face au délai d’intervention, pour ce qui est leur mode de transport au quotidien, frôlant la poursuite pénale.

Le média hollandais a pu consulter un email adressé par Babboe à l’intention de ses revendeurs pour aider à accélérer le rappel. « Nous sollicitons votre aide pour mener à bien ce travail ensemble. Êtes-vous prêt à fournir ces mises à jour de sécurité aux vélos cargo Babboe de votre région ? », peut-on lire dans le message.

En effet, l’intervention ne nécessite pas seulement une inspection, mais aussi une mise à niveau du vélo. Il est précisé qu’un Babboe pourrait avoir besoin « d’une potence, d’une tige de selle, d’une boucle de ceinture, d’un écran et/ou d’une fourche », avant de reprendre la route. Heureusement, les revendeurs seront dédommagés pour leur effort, autour de 75 euros par heure.

La fin du tunnel pour début 2025 ?

Plus important encore, les clients pourraient revoir leur biporteur ou triporteur plus rapidement. En tous cas, cela serait le cas si un nombre suffisant de revendeurs répond positivement. Dans ce scénario, le rappel des vélos cargos Babboe devrait finir d’ici mi-février 2025, soit quasiment un an après le début de l’opération.