Avec une baisse de 19 %, le vélo électrique accuse une première et forte chute en Espagne, suite au boom de 2020 et de trois années de résistance, où le cargo semble tout de même tirer son épingle du jeu.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Après l’Allemagne, la Suisse et même les Pays-Bas, le marché du vélo électrique subit une autre nouvelle baisse, en Espagne cette fois-ci. L’association nationale AMBE a publié les chiffres de l’année 2024, montrant un recul net, même si certaines catégories résistent. On fait le point.

Le vélo électrique en chute sévère

Le graphique ci-dessous est explicite et montre la croissance impressionnante des ventes avant la Covid, puis le boom de 2020 : +39 % ! Ensuite, la hausse du marché espagnol fut plus timide dès 2021 avec +5 %, puis +6 % en 2022 et +2 % en 2023.

Les ventes de vélos électriques (orange) et mécaniques (bleu) en Espagne en 2024. // Source : AMBE

2024 marque la première année de « correction du marché », avec 194 986 ventes de VAE, soit une baisse de 6,5 % : « le pire chiffre depuis 2020 », précise le communiqué. Ce chiffre reste toutefois bien supérieur à 2019 où nos voisins enregistraient 142 766 unités.

En termes de chiffre d’affaires, la baisse est notable : – 6,5 %, pour un total de 2,315 milliards d’euros. C’est un peu mieux que l’année 2023 (-8,79 %). L’association indique que le prix moyen du VAE en Espagne est de 2 555 euros, plutôt stable par rapport à 2023 (2 549 euros), mais bien inférieur au niveau de 2022 (2 940 euros).

Le marché du vélo cargo perce en Espagne

Par catégorie, le VTTAE est majoritaire avec 101 428 ventes devant les vélos électriques dit « de mobilité » (74 644 unités). Le vélo cargo, principalement électrique, a même bondi de 15 % en 2024, tout comme le vélo gravel (mécaniques inclus) avec +25 %.

Source : Monty Bikes

Plus largement, le marché espagnol représente 1,1 million de vélos, toutes catégories confondues, en recul de 13 %. Il revient presque à son niveau de 2017, après un pic en 2020 et 2021 (1,56 million d’unités).