Faut-il recharger sa voiture électrique tous les jours ? Voici la vérité

Dilemme lorsque l’on prend possession de sa voiture électrique : est-ce nécessaire de la recharger quotidiennement ? Faisons le point sur les idées reçues et tentons de discerner le vrai du faux.

Mettre un pied dans la mobilité électrique, c’est bien souvent synonyme de chamboulement des habitudes. En effet, là où les habitués d’une voiture thermique doivent se rendre à la pompe une fois que le réservoir est presque vide, pour une voiture électrique que l’on charge à domicile, il peut être opportun de la brancher tous les jours.

En pratique, que faut-il privilégier ? Une recharge de quelques pour-cent toutes les nuits, ou bien une grosse charge moins fréquente seulement quand la batterie est basse ?

Une routine de charge lorsque c’est possible

La voiture électrique doit être vue comme un appareil qui doit être à disposition de son propriétaire quotidiennement. L’analogie avec un smartphone est aisée : pour la plupart des gens, tous les matins, le smartphone débute la journée en ayant sa batterie pleine. Pour une voiture électrique, appliquer la même routine de charge est le plus simple.

De cette manière, il n’y pas vraiment de questions à se poser pour les possesseurs d’une nouvelle voiture branchée. La nuit, lorsque l’électricité est moins chère grâce à certains plans tarifaires, la voiture peut se recharger si elle en a besoin. En effet, charger une seule fois 50 kWh ou charger cinq nuits d’affilée 10 kWh aura le même coût final, et il n’y a donc pas d’avantage financier à ne pas charger quotidiennement.

La prise de recharge de la Renault Zoé // Source : Jean-Brice Lemal pour Renault France

Enfin, les propriétaires de voiture électrique n’ayant pas de solution de charge à domicile ne doivent pas s’inquiéter pour autant : ne pas brancher tous les jours sa voiture ne va pas dégrader la batterie outre mesure. C’est tout simplement plus pratique et moins casse-tête de le faire quand on peut. Nous avons d’ailleurs un dossier dédié aux électromobilistes n’ayant pas de solution de recharge à domicile.

La fausse idée reçue du 20 % – 80 %

Une idée reçue qui a fait son chemin depuis des années considère qu’il faut recharger les batteries entre 20 et 80 %. Autrement dit, ne pas les brancher tant qu’elles n’approchent pas 20 %, et arrêter la recharge à 80 %. S’il est bel et bien vrai que pour le stockage de longue durée, laisser la batterie entre 20 et 80 % est une bonne pratique, ce n’est pas obligatoire pour le quotidien.

Fort heureusement, car si tel était le cas, cela reviendrait à dire qu’on ne peut utiliser fréquemment que 60 % de sa batterie, et non pas 100 %. En réalité, les systèmes de gestion de la batterie des véhicules électriques actuels sont assez intelligents pour prendre soin des cellules et ne pas les détériorer outre mesure, peu importe le niveau de batterie.

Usine Audi

Ce qui est déconseillé tombe plutôt sous le sens, quelle que soit la voiture électrique : ne pas la laisser à 0 % sans la brancher. Une fois la batterie vide, certaines cellules pourraient être irrémédiablement endommagée si la période pendant laquelle elles sont vides s’éternise. Nous parlons là de plusieurs heures à plusieurs jours, donc ne vous inquiétez pas si vous arrivez quelques fois à une borne de recharge à 0 %, et que vous vous branchez quelques minutes après. Il ne devrait pas y avoir de dommages irrémédiables.

En outre, la limite de 80 % pour les recharges quotidiennes n’est plus d’actualité, et elle ne l’a d’ailleurs jamais été pour certaines chimies de batteries. Nous pouvons par exemple citer les batteries LFP (lithium – fer – phosphate) qui ont besoin de charger fréquemment à 100 % pour s’assurer de performances optimales. Nous retrouvons ces batteries dans les Tesla Model 3 et Model Y Propulsion, ou encore sur les MG4 d’entrée de gamme.

Combien de temps faut-il pour recharger une voiture électrique ?

Une question qui revient souvent sur la charge d’une voiture électrique concerne le temps nécessaire pour remplir une batterie. Nous allons donc expliciter les différents cas dans un tableau que vous retrouverez plus bas, mais pour vous donner une idée générale, retenez ceci :

Une heure de charge sur une prise domestique ajoute 15 kilomètres d’autonomie

Une heure de charge sur une Wallbox 7 kW ajoute 50 kilomètres d’autonomie

Une heure de charge sur une Wallbox 11 kW ajoute 80 kilomètres d’autonomie (seuls certains véhicules sont compatibles)

Une heure de charge sur une Wallbox 22 kW ajoute 160 kilomètres d’autonomie (seuls certains véhicules sont compatibles)

Ainsi, en chargeant pendant huit heures à domicile sur une prise domestique, vous récupérez de quoi parcourir environ 120 kilomètres, et vous remplirez quasiment toutes les voitures électriques du marché avec une Wallbox de 7 ou 11 kW. Pour chaque puissance (en kW), vous ajouterez en une heure l’équivalent en énergie (en kWh) : une heure de charge sur une Wallbox de 7 kW va ajouter 7 kWh dans la batterie.

Type de recharge Autonomie récupérée en 1 heure Durée pour ajouter 60 kWh Prise domestique 2,3 kW 15 kilomètres 26 heures Prise renforcée 3,7 kW 25 kilomètres 16 heures Wallbox 7 kW 50 kilomètres 9 heures Wallbox 11 kW 80 kilomètres 6 heures Wallbox 22 kW 160 kilomètres 3 heures Charge rapide 50 kW 250 kilomètres 1 heure 15 minutes Charge rapide > 150 kW 500 kilomètres 30 minutes

Ainsi, si vous rechargez une Tesla Model 3 Grande Autonomie et sa batterie de 80 kWh sur une Wallbox de 11 kW, vous ajouterez 14 % de batterie par heure. Si vous avez plutôt une MG4 avec une batterie de 51 kWh, ce sera 14 % par heure de charge sur une Wallbox 7 kW. Ou encore, si vous avez une Renault Mégane e-tech EV60 avec une batterie de 60 kWh, vous ajouterez 12 % par heure sur une Wallbox 7 kW, 18 % par heure sur une Wallbox 11 kW, et jusqu’à 37 % par heure sur une Wallbox 22 kW.

Recharger au quotidien est une bonne habitude

Pour conclure, retenez donc qu’il n’y a pas de contre-indication à brancher sa voiture électrique tous les jours, et que c’est d’ailleurs une bonne habitude à prendre. De cette manière, vous pouvez démarrer chaque journée avec une batterie pleine, ou presque, et faire face à tous les imprévus du quotidien sans jamais avoir peur de la panne sèche. De plus, contrairement à la nécessité de se déplacer avec un véhicule thermique pour rajouter du carburant, tout cela se fait en temps masqué, la nuit, chez soi lorsque l’on peut.

Notez cependant qu’il est nécessaire de limiter le niveau maximal de la recharge en fonction des préconisation du constructeur. Tout ceci est généralement indiqué dans le manuel du propriétaire, ou bien directement dans le système d’infodivertissement du véhicule. Certaines voitures sont faites pour être rechargées tous les jours à 100 %, d’autres plutôt à 90 %, ou à 80 %. Dans tous les cas, les brancher quotidiennement en ajustant la limite de recharge est la meilleure chose à faire lorsque l’on débute dans la mobilité électrique.

Quand charger à 100 % ?

Pour bien utiliser votre voiture électrique au quotidien, il est essentiel de comprendre les caractéristiques de sa batterie et d’adapter vos habitudes de recharge en conséquence.

Les deux principales technologies de batteries utilisées dans les voitures électriques, NMC (Nickel Manganèse Cobalt) et LFP (Lithium Fer Phosphate), nécessitent des approches différentes en matière de recharge.

Les batteries NMC, qu’on trouve notamment chez la plupart des constructeurs européens et coréens, offrent une excellente densité énergétique, mais sont plus sensibles au vieillissement. Pour les préserver, il est recommandé de les maintenir entre 20 % et 80 % en usage quotidien, et les charger à 100 % que lors des longs trajets où vous avez besoin de toute l’autonomie disponible.

Les batteries LFP, popularisées par certains constructeurs chinois et Tesla sur ses modèles d’entrée de gamme, sont plus tolérantes. Ces batteries peuvent être régulièrement chargées à 100 % sans impact significatif sur leur longévité, ce qui compense en partie leur densité énergétique légèrement inférieure. Elles sont également réputées pour leur durabilité et leur sécurité plus importantes. Pour optimiser leur calibration et l’affichage de l’autonomie restante, il est même conseillé de les charger complètement au moins une fois par semaine.