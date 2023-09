Cette impressionnante vidéo d’une voiture électrique Huawei sème le doute sur la technologie des Tesla

Le constructeur chinois Avatr, qui collabore avec le géant des smartphones Huawei pourrait met une belle raclée à Tesla avec son système de conduite autonome. Ce dernier a été mis à l'épreuve en conditions réelles, et il prouve l'utilité du LiDAR dont Elon Musk ne veut pas entendre parler.

Aujourd’hui, les constructeurs automobiles se livrent à une guerre sans merci. Et celle-ci se joue sur plusieurs terrains : le prix, l’autonomie ainsi que les technologies. Et parmi elles, la conduite autonome. En effet, toutes les marques ou presque veulent proposer le pilotage sans les mains le plus abouti possible afin de mettre une raclé à leurs concurrents.

Un système performant

On pense bien évidemment à Tesla, qui fait beaucoup parler d’elle avec son Autopilot ainsi que son FSD (full self-driving), qui n’est cependant pas encore proposé aux clients européens. Au début de l’été, la firme embauchait des conducteurs afin de tester son système en conditions réelles. Mais le constructeur américain n’est évidemment pas seul sur ce marché, bien au contraire.

D’ailleurs, il n’est même pas le plus avancé, puisqu’il s’agit de Ford avec son BlueCruise. Nous avions d’ailleurs pu le tester il y a quelques semaines et le résultat nous avait bluffé. Mais les constructeurs chinois, non contents d’envahir le monde entier avec leurs voitures veulent aussi leur part du gâteau dans ce domaine. C’est par exemple le cas de Xpeng avec son NGP mais pas seulement.

Impressive, Huawei autonomous driving pic.twitter.com/qjxLsXzE0h — Jason (@Jas0nYu) September 25, 2023

Et pour cause, la jeune marque chinoise Aito ne veut pas laisser passer sa chance et a aussi quelques atouts à faire valoir de ce côté-là. C’est ce que prouve d’ailleurs une récente vidéo publiée sur X (anciennement Twitter) par le spécialiste Jason Yu. Ce dernier a eu l’opportunité de tester le système de conduite autonome de niveau 3 de l’Aito M5 que nous avons justement pu prendre en main il y a quelques jours en Chine.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette vidéo est plutôt convaincante. À en croire les images, le véhicule semble parfaitement capable de détecter les obstacles sur la chaussée et sur le bas-côté. De plus, il est également en mesure de faire la différence entre les véhicules et les humains. En ce point, cela ne diffère pas de ce que fait déjà Tesla avec son Autopilot.

Impressionnant !

Mais là où l’Aito M5 fait fort, c’est que le système conçu en partenariat avec Huawei fonctionne parfaitement en ville, dans un environnement très compliqué, avec de nombreux piétons sur la chaussée et des voitures stationnées de manière chaotique. Ce système ressemble ainsi au FSD de Tesla, qui est en bêta et uniquement disponible aux États-Unis pour le moment.

D’ailleurs, la réglementation européenne autorise aussi la conduite autonome de niveau 3, mais là encore uniquement sur les autoroutes. De l’aveu même de Jason Yu, le système d’Avatr serait d’ailleurs largement supérieur à celui de Tesla et Nio. Mais comment le géant chinois arriverait-il à faire mieux que Tesla ? La réponse se trouverait du côté des technologies utilisées.

En effet, l’Aito M5 fait appel à un capteur LiDAR, un système également utilisé par Nio ou encore Lotus et Volvo. Ce dernier est capable d’analyser avec précision ce qu’il se passe devant la voiture et de connaître la position exacte des obstacles. Sauf qu’Elon Musk ne veut pas entendre parler de cette technologie, bien qu’une Tesla dotée d’un tel capteur avait été vue quelques mois plus tôt.

La marque fait actuellement appel à des caméras, jugées plus précises selon l’homme d’affaires. Nous avions d’ailleurs récemment pu tester le Tesla Vision en conditions réelles et nous avions été assez déçus. Ces images pourraient-elles convaincre la firme américaine de passer au LiDAR ? Peut-être, alors que Mercedes croit dur comme fer à cette technologie et possède, elle aussi, une longueur d’avance sur son rival américain.

Mais attention toutefois, puisque certains équipementiers quittent l’univers du LiDAR, à cause d’une demande insuffisante de la part des constructeurs. Alors, qui aura raison entre Huawei et Tesla ? Rendez-vous dans quelques années.