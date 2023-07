Pourquoi Tesla paye des gens à conduire ses voitures sans les mains

Tesla est actuellement en pleine campagne de recrutement afin de trouver des personnes pour conduire ses voitures électriques tout au long de l'été. Le but ? Collecter le plus de données possibles afin d'améliorer les systèmes de conduite autonome Autopilot et FSD. Ces offres d'emploi ne sont pour l'heure disponibles qu'aux États-Unis.

Vous n’avez rien de prévu pour cet été et vous souhaitez travailler un peu afin d’arrondir vos fins de mois ? S’il existe de nombreux postes permettent de mettre un peu de beurre dans les épinards durant la saison estivale, celui dont nous vous parlons aujourd’hui est un peu particulier. Et pour cause, il ne consiste pas à préparer des frites chez McDonalds ou à livrer des plats pour Uber Eats, puisqu’il est proposé par Tesla.

Un étonnant job d’été

La firme américaine, qui vient une fois encore de battre un record du monde au 2ème trimestre est actuellement en train d’embaucher. Une bonne nouvelle, alors que le constructeur traversait une mauvaise passe l’an dernier et a licencié 200 salariés travaillant sur la conduite autonome. Et bonne nouvelle, cette fois-ci, tout le monde peut postuler.

Mais en quoi consiste ce poste, qui ne demande visiblement aucune compétence particulière, si ce n’est savoir tourner un volant ? Comme le détaille une offre d’emploi postée sur le site de la marque, le rôle de l’heureux élu sera tout simplement de conduire une voiture de la gamme dans une zone bien définie. Et ce pour une durée de trois mois.

Mais quel est le but de tout cela ? Car voilà déjà un petit bout de temps que les véhicules de la firme sont en circulation aux États-Unis et même en France. Le dernier lancement remonte à 2020 avec la Model Y, qui reste toujours en tête des ventes de voitures électriques sur le marché européen. L’objectif est en fait de collecter le plus de données possibles lors de la conduite.

Tesla espère améliorer ses véhicules, et notamment ses systèmes de conduite autonome Autopilot et FSD (full self-driving). Si ces derniers ont très nettement progressé au fil des années, ils ne sont pas encore dénués de défauts, alors que le constructeur est toujours dans le collimateur des autorités américaines, après plusieurs accidents graves ayant impliqué ces technologies.

Comment postuler ?

D’ailleurs, le FSD ne serait plus le meilleur système de conduite autonome du marché, celui-ci ayant été devancé par celui de Ford ainsi que de General Motors selon Consumer Reports. Et la firme d’Elon Musk semble bien décidée à reprendre sa place, tandis qu’elle souhaite également rendre accessible sa technologie à tous les autres constructeurs dans le futur. Mais pour cela, encore faut-il qu’elle soit tout à fait irréprochable.

D’où l’intérêt de ces embauches, au nombre de 18 selon le site de la marque américaine. Car les salariés ne devront évidemment pas se contenter de conduire les voitures sans but toute la journée. La fiche de poste précise que les missions consisteront à démarrer et arrêter les systèmes d’enregistrement de données et de procéder à la correction de certains bugs. Il faudra également faire des commentaires et des rapports sur les différentes observations de la journée.

Aucune expérience n’est requise, mais il est tout de même nécessaire d’avoir son permis de conduire et d’être assuré, mais également de savoir se servir d’un ordinateur et de logiciels comme Word, Outlook ou Excel. Il faudra se préparer à travailler de jour comme de nuit, voire le week-end. Le tout pour un salaire compris entre 18 et 48 dollars de l’heure, soit 16,57 et 44,19 euros. Pour mémoire, le SMIC horaire est actuellement à 11,52 euros brut en France.

Il faut impérativement résider aux États-Unis pour pouvoir postuler, puisque les offres ne concernent que des villes américaines, comme Austin au Texas, Miami en Floride ou encore Tempe en Arizona. Cette initiative devrait aider à améliorer encore le système FSD, déjà proposé en beta-test à de nombreux propriétaires de Tesla en Amérique du Nord depuis plus d’un an.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).