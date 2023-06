Musk veut que la fonction vedette de Tesla s’invite dans toutes les voitures électriques

Elon Musk veut rendre les technologies de Tesla accessibles à tous les constructeurs et confirme que c'est désormais le cas de l'Autopilot. Le système de conduite autonome pourra être utilisé par d'autres marques dans le futur.

Si certains constructeurs gardent jalousement leurs technologies pour eux, ce n’est pas vraiment la philosophie de Tesla. Cela fait en effet plusieurs années que la firme américaine a à coeur de partager ses innovations et d’en faire profiter le plus grand nombre. À tel point qu’en 2014, Elon Musk publiait un billet de blog titré « All Our Patent Are Belong To You« , soit « Tous nos brevets vous appartiennent« .

L’homme d’affaires, qui a récemment cédé sa place de PDG de Twitter souhaite depuis plusieurs années mettre à disposition des autres constructeurs « une plateforme technologique commune et évoluant rapidement« . Une stratégie qui peut sembler étonnante, mais qui possède de nombreux avantages pour tout le monde, à commencer par la firme américaine, mais pas seulement, comme nous allons le voir un peu plus bas.

Il y a quelques semaines, le constructeur annonçait la signature d’un partenariat avec Ford. Ce dernier permet aux voitures de la marque à l’ovale bleu d’être équipées de connecteurs Tesla et d’être compatibles avec les Superchargeurs. Mais Elon Musk veut aller encore plus loin, comme il l’annonce dans un tweet. Ce dernier explique que c’est désormais au tour de l’Autopilot et du FSD (full self-driving), la conduite entièrement autonome, d’être accessibles à tous.

Tesla aspires to be as helpful as possible to other car companies.

We made all our patents freely available several years ago.

Now, we are enabling other companies to use our Supercharger network.

Also happy to license Autopilot/FSD or other Tesla technology.

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2023