La Dacia Spring va bientôt devenir inintéressante mais Renault s’en fiche

Les nouvelles règles du bonus écologique entrent en vigueur au premier janvier prochain, et la voiture électrique la moins chère en France va en souffrir. Le prix de la Dacia Spring va fortement augmenter, mais Renault s'en fiche. On vous explique pourquoi.

Parmi les véhicules électriques les moins chers du marché se trouve la Dacia Spring, avec un prix de départ une fois le bonus écologique actuel de 5 000 euros déduit qui est de 15 800 euros. Malheureusement, cela semble mal parti pour conserver un tarif aussi compétitif à partir du premier janvier prochain.

Un bonus écologique qui change la donne

Pour la Dacia Spring, le bonus écologique actuel représente environ 25 % du prix catalogue, ce qui permet à de nombreux profils de mettre un pied dans la mobilité électrique sans trouer leur portefeuille. Produite en Chine afin de limiter les coûts de fabrication au maximum, elle devrait logiquement être la première victime des règles qui entrent en vigueur en 2024 concernant l’attribution du bonus écologique.

Sans aucun doute, les chiffres de vente devraient drastiquement baisser, puisque le prix final à payer sera bien moins compétitif. Qui plus est, des alternatives comme la Citroën ë-C3 vont arriver avec un tarif non seulement plus bas, mais également une éligibilité confirmée au bonus écologique, puisque fabriquée en France.

Pour autant, le groupe Renault ne semble pas s’inquiéter du sort de sa Dacia Spring, et se tourne vers l’avenir. En l’occurence, comme le rapporte notre consœur de Numerama, le président du groupe Renault confirme que « si la Spring n’a plus le bonus, ce n’est pas très grave ».

Le constructeur français préfère désormais le made in France, avec une production locale. Ce quio est le cas de la Mégane E-Tech et de la nouvelle Scénic électrique.

Renault tourné vers l’avenir

Avec deux nouvelles électriques prévues pour l’année prochaine, à savoir la Renault 5 et la 4L, la marque française souhaite donc laisser place à ces nouveautés et chasser petit à petit la Spring, qui n’aura plus vraiment lieu d’être à un tarif équivalent à ces dernières.

Notons toutefois que sur le marché actuel, il n’y a pas vraiment de véhicule concurrent à la Dacia Spring en termes de tarif, et que celles qui le deviendraient (comme la MG4) si le bonus disparaît pour la Spring subiront le même sort, à savoir un prix qui augmentera de 5 000 euros.

Pour le moment, nous ne pouvons pas anticiper ce qui se passera au premier janvier prochain. Il n’est pas impossible que certains constructeurs rognent sur leur marge pour garder un tarif compétitif, selon leurs objectifs de ventes en France et leur production. Quoi qu’il en soit, si la Spring se vend beaucoup moins en France, ce n’est pas une catastrophe pour Renault, qui semble avoir bien anticipé la chose.