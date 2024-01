Pourquoi les voitures électriques chinoises se sont fait autant détruire par les crash tests en Europe

Cette année, l'organisme indépendant de crash-tests EuroNCAP n'a étonnamment pas testé beaucoup de voitures. Et parmi les rares modèles mis à l'épreuve, la grande majorité sont issus de constructeurs chinois. Ce qui ne manque évidemment pas d'interpeller...

Si l’autonomie et le prix sont les principaux critères lors de l’achat d’une voiture électrique, d’autres éléments doivent également être pris en compte. Parmi eux, la sécurité, qui reste évidemment très importante, notamment en cas d’accident. Et ce même si les modèles zéro-émission (à l’échappement) ont parfois plus de risques de partir à la casse à la suite d’une collision, même légère.

Un bilan étonnant

C’est donc pour cela qu’a été créé l’organisme indépendant EuroNCAP, qui est chargé d’évaluer les dernières voitures lancées sur le marché. Pour cela, celui-ci met en place des crash-tests, afin de déterminer à quel point une auto est sûre, sur plusieurs aspects. À savoir la sécurité des occupants adultes et des enfants ainsi que celle des usagers vulnérables comme les piétons et les cyclistes. Les aides à la conduite sont également prises en compte et évaluées lors de ces opérations.

Et alors que l’année 2023 vient de s’achever, l’heure du bilan a sonné. L’occasion de jeter un petit coup d’œil aux voitures électriques qui ont été testées cette année par l’organisme européen. Et là, c’est la déception. Comme le relèvent les journalistes du site Automobile Propre, seulement 17 modèles auraient en effet été mis à l’épreuve au cours des derniers mois, ce qui est très peu.

Sans surprise, la majorité des autos évaluées sont 100 % électriques, avec parmi elles, les BYD Seal, Dolphin, Seal U et Tang, la Smart #3 ou encore le nouveau Kia EV9. Une fournée qui reste assez intéressante, d’autant plus que certaines autos avaient particulièrement brillé. C’est par exemple le cas des Nio ET5 et EL7, qui ont obtenu la note maximale de cinq étoiles. La Xpeng P7 a également su faire ses preuves.

Mais en regardant de plus près la liste des voitures testées, on se rend compte d’une chose étonnante. Et pour cause, les modèles chinois sont majoritaires par rapport aux autos européennes qui se font rares, avec les Volkswagen ID.7 et autres Mercedes EQE SUV. Pire encore, il n’y a pas la moindre trace de véhicules français, bien que de nombreuses nouveautés ont été dévoilées au cours des derniers mois chez nos constructeurs nationaux.

Les Chinois favorisés ?

Mais où sont les Citroën ë-C3, Renault Scénic E-Tech et autres Peugeot e-3008 présentées en 2023 ? Selon nos confrères, leur absence s’explique par le fait qu’ils n’ont pas encore été lancés et que les tests auront lieu au cours des prochains mois. Mais ces derniers notent également l’absence d’autos plus anciennes et déjà commercialisées, comme la nouvelle Fiat 600e que nous avons récemment testée ainsi que le Jeep Avenger.

Selon EuroNCAP, il ne serait pas possible de mettre à l’épreuve toutes les nouveautés du marché, et il est donc nécessaire de choisir celles qui sont les plus pertinentes. Etonnant, quand on sait que le SUV électrique de Jeep a été élue voiture de l’année 2023 ! Et ça l’est encore plus quand on voit des autos de Xpeng ou Nio, qui ne sont même pas vendues partout sur le Vieux Continent, et dans de très faibles quantités. Sans parler du VinFast VF8, qui reste encore assez confidentiel.

Les journalistes expliquent qu’il est tout à fait possible que les marques chinoises aient fait en sorte de faire évaluer leurs voitures en priorité, en fournissant plus rapidement ces dernières à l’organisme. Ce dernier souligne en effet que les constructeurs peuvent « sponsoriser » les tests en leur donnant des autos. Ce qui évite à l’EuroNCAP de devoir acheter les voitures.

Et les Chinois ont tout intérêt à le faire, afin de se donner plus de crédibilité et de rassurer les potentiels clients. D’autant plus que les récents crash-tests ont prouvé que les voitures venues de l’Empire du Milieu n’ont rien à envier aux autres.

En théorie, les marques ne peuvent pas payer de pot-de-vin à EuroNCAP pour que leurs autos obtiennent de bonnes notes. Alors les entreprises chinoises ont simplement été plus rapides que les autres en donnant des voitures, afin d’occuper une place plus importante dans le classement. Il faudra désormais patienter pour connaître les résultats des voitures récemment lancées, dont certaines Françaises très attendues.