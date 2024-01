On est montés à bord de la voiture électrique du futur et on veut la même chose (ou presque)

Au CES 2024, nous avons pu visiter le stand Yanfeng. Cette marque ne vous dit rien ? Il s'agit de l'un des plus gros équipementiers au monde, qui fourni des constructeurs automobile comme Toyota ou BYD. Nous sommes montés à bord d'un concept d'habitacle de voiture électrique. Et on a hâte d'être dans le futur.

Yanfeng est un équipementier automobile (à l’image de Valeo, Bosch ou encore Forvia) chinois qui a racheté de nombreuses entreprises américaines ses dernières années. De quoi le propulser sur le devant de la scène, puisqu’il fourni en sièges, écrans et technologies d’infotainment de nombreux acteurs de l’industrie, comme BYD (le plus grand concurrent de Tesla) ou Toyota.

Nous sommes passés sur le stand de la marque lors du CES 2024 à Las Vegas. De quoi découvrir leurs produits, et notamment un qui nous a particulièrement marqué. Il s’agit d’un concept d’habitacle pour les futures voitures électriques. L’accent est mis sur les (nombreuses) technologies de divertissement, mais aussi de conduite.

Le nom de ce concept ? EVI pour Electric Vehicle Interior (intérieur de voiture électrique) concept. Nous avons pu monter dedans et tester quelques-unes des technologies embarquées.

Un habitacle et un écran immenses

Ce qui frappe au moment de prendre place dans cet habitacle, c’est la sensation d’espace et l’immense écran d’environ 40 pouces qui fait office d’écran central. Le volant (au format yoke, comme sur certaines Tesla) intègre lui aussi un écran, qui joue le rôle de combiné d’instrumentation. Surtout, il est possible de le passer de la position centrale, pour la conduite autonome, à une position beaucoup plus conventionnelle, face au conducteur.

Lorsqu’on passe en conduite autonome, le volant ne sert plus à rien, et coulisse pour venir se ranger vers la console centrale. De quoi procurer une forte sensation d’espace. Mais même en mode conduite manuel, ce « volant » donne l’impression de flotter, permettant d’avoir une vue dégagée sur l’écran principal et la route.

L’écran central prend tout son sens en conduite autonome. Il est alors possible de regarder un film, écouter de la musique, surfer sur Internet, travailler (avec le clavier virtuel intégré à l’écran du volant, comme sur une tablette) ou traîner sur les réseaux sociaux.

En mode conduite manuelle (ou semi-autonome), il est possible de profiter d’une cartographie XXL, pour être sûr de ne jamais se perdre sur la route.

Bien entendu, notre démonstration était virtuelle : elle n’a pas eu lieu sur route ouverte. C’était l’occasion de se familiariser avec ce habitacle du futur.

Attention à la mousse

Petit bémol toutefois : la qualité des matériaux laissait à désirer. Les plastiques étaient durs, cela manquait de mousse. Il faut dire qu’il s’agit d’un concept, sans la qualité de fabrication d’une voiture de série.

Précisons également que la présentation était normalement destinée aux clients (les constructeurs automobiles) et non pas aux médias. Mais la marque aurait toutefois pu faire un effort, car un tour sur le stand de Forvia, par exemple, vous catapulte dans une autre dimension. Nous y reviendrons dans un article dédié.

Pour les futures voitures électriques

Pour le moment, aucune voiture ne dispose d’un habitacle aussi évolué et épuré. Il s’agit d’une démonstration de Yanfeng, permettant de montrer son savoir-faire avec toutes les technologies disponibles.

On a aussi pu apercevoir un immense écran 8K qui prend toute la longueur de la voiture, avec 2 écrans supplémentaires, pour les rétroviseurs caméra. On a aussi pu revoir le siège de la fameuse Denza D9 de BYD, ultra-confortable et très luxueux.

En sortant de cette présentation, une chose est sûre : nous avons hâte d’être dans le futur. Un futur où la conduite ne devient plus un acte seulement fonctionnel et contraignant. Mais une tâche permettant de s’adonner à d’autres activités, et de ne pas avoir l’impression de perdre son temps. Au grand dam des amoureux de l’automobile « à l’ancienne« .