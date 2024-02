Faillites des constructeurs de voitures électriques : la situation remet-elle en cause l’abandon du thermique ?

Depuis quelques mois, les faillites et situations délicates se multiplient pour les constructeurs de voitures électriques. Cette semaine, c'était au tour de Lucid Motors, Rivian et HiPhi, trois fabricants de voitures électriques qui arrivent tout juste en Europe. Selon vous, est-ce que cela remet en question l'abandon du moteur thermique prévue pour 2035 en Europe ? C'est la question du sondage de la semaine.

La situation pour le marché de la voiture électrique est tendue, c’est le moins que l’on puisse dire. Surtout en Europe et aux États-Unis. On a vu qu’en janvier 2024, la part de marché de la voiture électrique était en chute libre en Europe. En cause : la fin des aides dans certains pays, mais aussi l’attente des consommateurs face à l’arrivée imminente de modèles bien plus abordables, comme les Citroën ë-C3 ou encore Renault 5 E-Tech.

Des faillites en vue

En Europe, toujours, on peut citer la situation financière extrêmement délicate dans laquelle se trouve Lucid Motors, avec 377 000 dollars de perte par voiture vendue ! Si vous ne connaissez pas, c’est le constructeur américain à qui l’on doit la fameuse Lucid Air, avec ses 800 km d’autonomie sur le cycle mixte WLTP.

On peut aussi citer Rivian, un fabricant américain, lui aussi, de voitures électriques, financé par Amazon, et qui prévoit d’arriver en Europe dans les prochains mois avec ses futurs modèles R2T et R2S. La situation est peut-être moins inquiétante que pour Lucid, mais Elon Musk annonce une faillite dans les 18 prochains mois si la trajectoire financière de l’entreprise ne change pas.

Aiways, un constructeur chinois, lui aussi présent en Europe, est aussi dans une situation tendue, avec l’arrêt de la production et une énorme réorganisation à la tête du fabricant. Une situation qui rappelle celle de HiPhi, cette marque chinoise fraîchement débarquée en Europe qui stoppe la production pendant six mois pour éviter la faillite imminente.

L’an dernier, c’est l’américain Lordstown qui s’est déclaré en faillite. Il était pourtant soutenu par Foxconn, connu pour être l’un des fabricants des iPhone d’Apple.

Un changement radical de stratégie ?

Bref, ça va mal pour certains constructeurs de voitures électriques, à tel point que Mercedes annonce un changement radical de sa stratégie. Si le constructeur allemand prévoyait de ne vendre que des voitures 100 % électriques dans sa gamme à partir de 2030, la firme allemande a décidé de changer ses plans. Elle continuera en effet à produire également des modèles thermiques et hybrides, alors que ses résultats sont en forte baisse.

Ce n’est pas le cas pour les autres constructeurs, dont Tesla et BYD, qui trustent les deux premières places du podium, loin devant le groupe Volkswagen (qui traverse, aussi, une passe difficile) et l’ensemble de ses marques, numéro 3, qui reste en croissance, mais peine à rattraper ses concurrents. Tesla et BYD mènent une course à marche forcée, avec une croissance annuelle phénoménale.

Rappelons qu’en Europe, en 2035, les constructeurs automobiles n’auront plus le droit de vendre de voitures thermiques neuves. Elles devront être 100 % électrique, que ce soit avec une batterie ou avec une pile à hydrogène.

Et si vous avez un doute sur la comparaison voiture électrique versus voiture thermique, on a un dossier explicatif très détaillé qui vous explique pourquoi une voiture électrique est deux à trois fois moins polluante que son équivalente thermique sur l’ensemble de son cycle de vie.

La question de la semaine

On en vient donc à la question de la semaine : pensez-vous que la situation actuelle remet en cause l’interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en Europe en 2035 ?

N’hésitez pas à donner les raisons de votre choix en commentaires, et à débattre de manière courtoise et respectueuse.

Chargement pensez-vous que la situation actuelle remet en cause l'interdiction de la vente de voitures thermiques neuves en Europe en 2035 ? Merci d'avoir voté. Vous avez déjà voté pour ce sondage. Sélectionnez une réponse s'il vous plait. Oui, il faut repousser l'interdiction au-delà de 2035

Oui, il ne faut pas interdire la vente de thermiques

Non, les voitures thermiques neuves vont être interdites en 2035

Non, il faut même avancer cette interdiction avant 2035