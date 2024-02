Cette nouvelle voiture électrique veut vous faire oublier les SUV

Présent au salon de Genève avec quatre voitures électriques, le constructeur chinois IM, division haut de gamme de MG qui arrive en Europe, prépare un nouveau modèle intéressant. Ce dernier prend la forme d'un break électrique et prend le nom de L7 Cross GT. De quoi rendre ringards les SUV ?

Si vous suivez l’actualité automobile sur Survoltés, vous savez que les marques chinoises sont de plus en plus nombreuses, et qu’elles arrivent en masse en Europe. Parmi elles, nous pouvons notamment citer IM Motors, encore méconnue dans nos contrées pour le moment. Mais cela ne devrait pas durer.

Un superbe break électrique

C’est en 2020 que la firme fut officiellement fondée, issue de l’association entre SAIC Motor, maison-mère de MG et le groupe chinois Alibaba. Visant à rivaliser avec Tesla et BYD, qui vient de devenir le numéro 1 mondial de l’électrique, cette nouvelle arrivante commercialise déjà plusieurs modèles, à savoir les L7 et LS7. Mais ce n’est pas tout, car elle prépare également d’autres lancements, et veut s’exporter en dehors de son pays natal.

Un beau programme pour le constructeur, qui annonce l’arrivée d’une nouvelle voiture dans sa gamme. Cette dernière portera le nom de L7 Cross GT et est en fait une déclinaison break de la berline L7 que l’on connaît déjà bien. Et bonne nouvelle, on sait déjà à quoi ressemblera cette auto, puisque la marque vient de publier une série de visuels sur sa page Weibo, l’équivalent chinois de Facebook.

On y découvre alors un véhicule aux lignes très élégantes, qui reprend bien évidemment la face avant de la L7 avec sa signature lumineuse reconnaissable au premier coup d’œil. En fait, c’est surtout le profil qui change le plus, puisque la partie arrière a été totalement redessinée afin d’accroître l’habitabilité et l’espace dans le coffre. En revanche, il faudra patienter encore un peu avant de connaître les dimensions exactes de cette nouvelle version.

La poupe du break est également très différente de celle de la berline, puisque ce dernier se dote d’une signature lumineuse inédite, composée d’une simple et fine bande de LED. Les lignes sont globalement épurées, afin d’optimiser le Cx (coefficient de trainée). Cependant, ce dernier n’a pas encore été indiqué par le constructeur, qui reste assez avare en informations pour le moment.

Plusieurs versions

Pour le moment, le poste de conduite de cette nouvelle IM L7 Cross GT n’a pas encore été dévoilé, mais il devrait être identique à celui de la berline, avec son immense dalle numérique qui associé deux écrans pour le conducteur et le passager ainsi qu’un combiné numérique. Un autre plus petit est également installé un peu plus bas, sur la console centrale. L’habitabilité devrait quant à elle être assez bonne à bord du break, qui chasse sur les terres de la Porsche Taycan Sport Turismo, entre autres.

Mais qu’en est-il de la motorisation ? Là encore, IM Motors, qui va collaborer avec Audi reste assez mutique. Cependant, tout porte à croire que ce nouvel arrivant reprendra la fiche technique de la L7, qui se décline en plusieurs versions à deux ou quatre roues motrices. La première revendique 340 chevaux, tandis que la seconde ajoute un moteur de 237 chevaux à l’avant.

La berline embarque une batterie de 90 kWh et affiche une autonomie qui peut atteindre les 700 kilomètres selon le cycle CLTC, moins sévère que le WLTP. La L6 embarquera une batterie semi-solide de plus de 100 kWh qui devrait permettre d’atteindre 800 km sur le cycle européen WLTP. Est-ce que le break embarquera ce nouvel accumulateur ?

À noter que la charge peut s’effectuer en induction à une puissance de 11 kW, ce qui permet à la berline de prendre de l’avance sur Tesla qui veut aussi proposer cette fonctionnalité. À en croire les photos, le break électrique sera aussi doté de la conduite autonome, sans doute jusqu’au niveau 3 grâce à la présence de capteurs LiDAR sur le toit. Ce nouvel arrivant dans la gamme devrait également rivaliser avec la Zeekr 001 ainsi que la BMW i5 Touring et la Volkswagen ID.7 Tourer récemment officialisée.

Reste désormais si cette IM L7 Cross GT sera un jour vendue en Europe, ce qui n’est pas à exclure. En effet, le constructeur est actuellement présent au salon de Genève avec ses L6 et LS6 que nous avons pu découvrir, annonçant une commercialisation imminente sur le Vieux Continent.