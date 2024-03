Vous allez peut-être pouvoir conduire des voitures électriques inédites en Europe grâce à cette loi

Si le permis B est actuellement limité aux voitures de moins de 3,5 tonnes en Europe, le Parlement européen vient de se prononcer pour augmenter cette limite à 4,25 tonnes pour les camping-cars... et les voitures électriques. Voici pourquoi ce n'est pas forcément une bonne nouvelle.

On le sait : une voiture électrique pèse plus qu’un modèle thermique équivalent, notamment à cause des batteries. Dans les cas extrêmes, elle peut même dépasser le poids total en vigueur, fixé à 3,5 tonnes pour le permis B.

Un poids qui pourrait être revu à la hausse. Le Parlement européen s’est ainsi prononcé pour une augmentation du PTAC (poids total autorisé en charge) à 4,25 tonnes pour les camping-cars et aux ambulances, ainsi qu’aux véhicules « à motorisation alternative » (comprenez, notamment, les voitures électriques). Une bonne nouvelle a priori, mais qui n’est pas si souhaitable en réalité.

Une première étape, mais le chemin est encore long

L’idée ? Cette augmentation du PTAC permettrait de mettre sur la route des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers dotés d’une batterie (et donc d’une autonomie) plus grande, afin de ne pas devoir à choisir entre charge utile et polyvalence.

Patience cependant : la loi n’est pas encore adoptée. Il faudra attendre la fin des élections européennes, du 6 au 9 juin 2024, pour que le Parlement, la Commission et le Conseil européen se mettent d’accord sur les conditions exactes de cette extension.

Une modification qui rappelle celle sur l’augmentation de la taille et de la masse des poids-lourds discutée il y a quelques jours, là aussi pour favoriser les engins 100 % électriques.

Ces élections seront donc vraiment cruciales pour l’avenir des voitures électriques en Europe, puisque des listes voudraient repousser (voire abroger) l’interdiction des voitures thermiques et hybrides en 2035.

Une bonne nouvelle, vraiment ?

Concrètement, à quoi servirait cette augmentation du PTAC pour les voitures électriques ? Tout simplement à avoir des voitures (encore) plus grosses dans nos rues. On pourrait ainsi voir débarquer des véhicules utilitaires, comme le Renault Master ou le Ford Transit électriques, dans des versions dotées de plus grosses batteries.

Cela pourrait également donner le feu vert à des voitures particulières pour le moment au-delà de la limite de poids, tels que les Hummer EV (PTAC : 4,1 tonnes !), Escalade IQ de 5,70 m de long ou Rivian R1T Quad Motor de 835 ch (PTAC : 3 870 kg).

Quant au Tesla Cybertruck, il pourrait également rentrer dans les cases. Cependant, sa carrosserie, trop aiguisée aux yeux de l’UE, devrait continuer à lui fermer les portes de notre continent.

Reste que cela ne représente pas forcément une si bonne nouvelle. Ces voitures électriques, démesurées à tous points de vue, embarquent des batteries absolument gigantesques – le Hummer, c’est 247 kWh de batteries, l’équivalent de cinq packs de Renault 5 électrique !

Des batteries qui ont un impact environnemental désastreux, comme le rappelle par exemple le WWF, en plus d’être très coûteuses et lourdes. Plusieurs constructeurs (dont Renault et Ford) prennent d’ailleurs le chemin inverse, préférant des batteries de capacités moindres, mais pouvant se recharger très rapidement.

Bref, si cette loi pourrait faciliter l’essor des véhicules utilitaires électriques, l’ouverture aux voitures particulières nous semble moins souhaitable. Le chemin est encore long avant sa concrétisation, peut-être aura-t-elle droit à des modifications avant son arrivée dans les textes de loi.