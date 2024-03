On a réussi à trouver l’autonomie et la consommation des futures voitures électriques Rivian face au Tesla Model Y

Rivian, un des grands concurrents de Tesla, a créé l'événement en présentant ses R2, R3 & R3X, dans l'espoir de concurrencer le Tesla Model Y. Peu d'informations techniques ont été fournies... sauf que le site A Better Route Planner, un planificateur d'itinéraire appartenant à Rivian, a mis à jour sa base de données en incluant ces nouvelles voitures électriques. De quoi nous donner une première idée des autonomies et des consommations.

Rivian fait partie des marques de voitures électriques les plus prometteuses du moment. Après avoir lancé ses énormes R1T (un pick-up) et R1S (un SUV), la marque américaine a présenté en grande pompe son R2, un concurrent direct du Tesla Model Y, et a créé la surprise en dévoilant les R3 et R3X, encore plus petits.

Des modèles intriguants, mais dont on ne sait pas grand-chose. Jusqu’à aujourd’hui, où des internautes ont repéré que le site A Better Route Planner, la référence des planificateurs d’itinéraires (et propriété de… Rivian), a inclus ces trois modèles dans sa base de données. Voyons ce qu’on peut en tirer.

Beaucoup de versions

L’idée du site ? Sélectionner une voiture électrique, préciser un départ, une arrivée, le niveau de batterie souhaité, et on reçoit l’itinéraire à suivre avec les arrêts recharges nécessaires, comprenant la durée de ces dernières et la quantité d’énergie récupérée.

Avec cette mise à jour surprise, on peut tirer beaucoup d’informations. La première, ce sont les versions envisagées pour les R2, R3 et R3X.

Pour le R2, trois motorisations seraient présentes. Il y aurait la « Single Motor » (un moteur), « Dual Motor » (deux moteurs) et « Tri Motor » (trois moteurs, félicitations). Deux packs de batteries sont également prévus : « Standard » et « Large » ; les deux premières motorisations auraient droit aux deux packs, tandis que la « Tri Motor » n’aura que la plus grande.

Pour les R3 et R3X, c’est plus nébuleux. Le site ne donne qu’une version pour chaque, sans réelles caractéristiques, mais Rivian mentionnait que le R3X aurait lui aussi droit à trois moteurs – reste à savoir, pour le R3, s’il aura un ou deux moteurs.

Sortons le produit en croix

Entrons dans le vif du sujet. À notre disposition ? Une consommation moyenne à 110 km/h, des durées de recharge et des quantités d’énergies récupérées. Cela va nous aider à calculer les caractéristiques techniques les plus intéressantes.

La capacité des batteries, par exemple. Sur le R2 « Standard », il faudrait compter environ 70 kWh, pouvant se recharger de 10 à 80 % en 30 minutes (soit une vitesse de recharge moyenne d’environ 95 kW). Pour la version « Large », on partirait sur 93 kWh environ, se rechargeant lui aussi de 10 à 80 % en une trentaine de minutes (la vitesse de recharge moyenne passe alors à 120 kW environ).

Quant à l’autonomie, le nombre de versions nous oblige à vous faire un joli tableau pour être plus lisible. Le voici :

Single Standard Single Large Dual Standard Dual Large Tri Large Autonomie estimée @ 110 km/h (km) 361 479 350 465 456 Capacité batterie estimée (kWh) 70 93 70 93 93 Consommation @ 110 km/h (kWh/100 km) 19,5 19,5 20,1 20,1 20,5

Pour les R3 et R3X, le site ne recense qu’une taille de batterie, qui tournerait autour des 71 kWh. La vitesse moyenne de charge serait de 92 kW (de quoi faire un 10-80 % là aussi en 30 minutes environ), tandis que les consommations sont évidemment différentes : 14,5 kWh/100 km pour le R3 et 15,9 kWh pour le R3X.

De fait, les autonomies suivent : environ 490 km dans ces conditions pour le R3 et 447 km pour le R3X.

Les limites de l’exercice

Attention cependant : ces chiffres ne sont que des estimations et la réalité pourra différer à plusieurs niveaux. La première, c’est que la consommation affichée sur le site n’est pas celle homologuée (que ce soit sur le cycle européen WLTP ou américain EPA), mais correspond à une estimation effectuée à 110 km/h constants et sous 20°C.

Cela nous permet tout de même de pouvoir comparer avec des modèles existants. Parmi eux, il y a bien sûr la cible à abattre pour le R2 : le Tesla Model Y.

Dans ces conditions, le Model Y « Propulsion » (avec petite batterie) se contente d’un très faible 17 kWh/100 km, la « Grande Autonomie » (deux moteurs et grande batterie) de 17,5 kWh/100 km et la « Performance » (deux moteurs plus puissants et grande batterie) de 18,4 kWh/100 km. Bien moins que les versions comparables du Rivian R2, donc.

À titre d’information, il faut respectivement compter 15,7, 16,9 et 17,3 kWh/100 km en homologation WLTP pour les trois versions du Model Y (qui prend en compte des vitesses moyennes plus faibles et des passages en ville, notamment).

Quant aux recharges, la version « Propulsion » dotée de la batterie BYD peut se charger de 10 à 80 % en 20 minutes, ce qui est incroyablement peu, tandis que les « Grande Autonomie » et « Performance » réalisent l’exercice en 30 minutes environ.

La deuxième mise en garde par rapport à ces chiffres, c’est que les R2 et R3 n’arriveront pas de sitôt : le R2 ne devrait pas arriver avant 2026 aux USA (et 2027 en Europe), tandis que les R3 & R3X attendront la montée en régime de leur grand frère !

Bref, beaucoup de choses ont encore le temps de changer d’ici aux caractéristiques finales de la mise en production dans deux ans minimum.