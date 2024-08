L’impressionnante chute de prix des batteries de voitures électriques en 15 ans

Selon une récente étude, le prix des batteries des voitures électriques a chuté de 90 % en 15 ans, avec un kWh affiché en moyenne à 139 dollars en 2023. De quoi permettre à cette motorisation de se rapprocher de la parité avec les modèles essence et diesel.

Renault 5 E-Tech Electric // Source : Renault

Malgré des ventes en légère baisse en Europe au cours des derniers mois, les voitures électriques rencontrent globalement un succès grandissant. Cependant, quelques aspects freinent encore certains automobilistes qui demeurent réticents à l’idée de sauter le pas.

Un coût en forte baisse

On peut notamment citer l’autonomie, qui est cependant de plus en plus élevée au fil des années, de même que le prix. En effet, pour de nombreux conducteurs, ce dernier est encore trop haut, malgré les baisses successives, ainsi que les offres commerciales mises en place par les fabricants. Néanmoins, cela est en train de changer, et ce même si les aides financières comme le bonus écologique diminuent. Car c’est un fait, les voitures électriques coûtent de moins en moins cher.

Cela notamment grâce à la chute du coût du lithium, qui ne cesse de baisser depuis plusieurs années, comme nous l’avions expliqué dans un précédent article. Et cette dégringolade devait encore se poursuivre, rapprochant toujours plus les voitures électriques de la parité avec les modèles thermiques. Mais à vrai dire, cette tendance ne date pas vraiment d’aujourd’hui, comme l’explique une récente étude menée par le ministère américain de l’Énergie. Cette dernière nous informe que le coût des batteries n’a cessé de chuter au cours des dernières années.

Tesla Model 3

Les chiffres sont plutôt impressionnants, puisque l’on parle tout de même d’une baisse de 90 % en 15 ans. Le prix du kWh était affiché à 1 415 dollars en 2008, avant de descendre à seulement 139 dollars en 2023. À noter que pour établir ces moyennes, l’organisation s’est basée uniquement sur les véhicules électriques vendus à plus de 100 000 exemplaires chaque année. Ce qui permet de donner une vision réaliste du marché, sans prendre en compte les modèles uniques et autres supercars peu représentatives.

Le site Carscoops prend comme exemple le pack de 81 kWh de la Tesla Model Y, qui aurait coûté 114 615 dollars à l’époque, contre seulement 11 259 dollars l’an dernier. Une somme qui demeure conséquente, et cela n’a à vrai dire rien de bien étonnant. Car il faut se rappeler que la batterie représente environ 40 % du prix total d’une voiture électrique à l’heure actuelle. Cette impressionnante chute est loin d’être anodine, et a un impact non négligeable sur le tarif des voitures actuelles.

La parité est en bonne voie

Qui dit batterie moins chère, dit coûts de production moins élevés. Et forcément, cela se répercute sur le prix final payé par les clients, qui est donc en baisse au fil des années. Cela se voit par exemple chez certains constructeurs comme Tesla, qui a opéré une impressionnante baisse de tarif l’an dernier sur ses Model 3 et Model Y. Sans parler du développement du marché des voitures électriques à moins de 25 000 euros, telles que les Renault 5 E-Tech, Citroën ë-C3 et autres Fiat Grande Panda, que nous avons récemment pu approcher.

De quoi envisager une parité tarifaire imminente avec les modèles thermiques équivalents : cette parité devrait arriver d’ici à l’année 2027 selon certains experts. Cependant, certains modèles dotés d’une grande autonomie sont d’ores et déjà plus abordables que des autos essence ou diesel, comme la Hyundai Ioniq 6 par exemple. De plus, on sait également que rouler en voiture électrique reste dans tous les cas plus intéressants financièrement que n’importe quel modèle thermique.

Copyright Anatol Gottfried @ Continental Productions

Et ce même si le prix de l’énergie a fortement augmenté au fil des années, de même que celui de la recharge sur les bornes publiques. Une baisse est également à prévoir, puisque le coût de l’électricité devrait chuter sous peu. De plus, de nombreux constructeurs optent pour des batteries plus petites, qui permettent de réduire les tarifs pour les clients, tout en offrant une recharge moins chère. Le poids sera également réduit, de même que la consommation, ce qui profitera à l’autonomie.