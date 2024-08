Cette voiture électrique Huawei devient encore plus dingue avec une charge en 10 minutes et une finition hallucinante

Lorsque Huawei et le directeur artistique de Dior et Fendi se penchent sur une voiture électrique, cela donne l’Avatr 012. Avec sa charge en 10 minutes, ses technologies à foison et ses finitions haute couture, ce modèle a-t-il de quoi justifier son prix tout aussi exclusif ?

Avatr 012 // Source : Avatr

Les lecteurs assidus de Survoltés le savent déjà sûrement : Huawei, le géant chinois de la tech, s’intéresse à la voiture électrique via plusieurs co-entreprises. Parmi elles, Avatr, crée avec CATL, le leader mondial des batteries.

Cette marque vient de présenter une voiture électrique assez étonnante : la 012. Basée sur l’Avatr 12, celle-ci s’offre des technologies dernier cri… et un style signé Kim Jones, le directeur artistique de Dior et Fendi.

Une présentation exclusive

Un tour sur le site internet de la marque permet d’en savoir plus. Cette Avatr 012 reprend donc la base de la 12, mais y ajoute plusieurs éléments stylistiques. Extérieurement, on y retrouve une peinture et des jantes 21 pouces inédites, tandis que l’écran interactif HALO, composé de 10 500 LED, est toujours présent à la base du pare-brise.

Avatr 012 // Source : Avatr

L’habitacle reçoit aussi la patte Kim Jones. L’harmonie passe à un mélange entre le blanc et le sable, les matériaux (cuir Nappa, suédine, etc) font un bond en avant tandis que des raffinements technologiques font leur apparition. Notons par exemple un écran arrière de 16 pouces, qui fait face à un toit vitré constellé de LED, adoptant un « motif étoilé ».

Les clients pourront en outre personnaliser « leur » Avatr 012, notamment en choisissant un logo sur le volant et sur les montants de porte.

Des technologies d’avant-garde

D’un point de vue technologique, on retrouve l’Avatr 12, avec une planche de bord constituée d’un écran sur toute la largeur du pare-brise de 35,4 pouces, accompagné d’une seconde dalle de 15,6 pouces au centre de la planche de bord. L’ensemble tourne sous HarmonyOS, Huawei oblige.

Avatr 012 // Source : Avatr

Les aides à la conduite sont également omniprésentes. Grâce à trois LiDAR (un dans la calandre, deux autres dans les ailes avant), cette Avatr 012 dispose d’un système de conduite semi-autonome 2+, capable de se déplacer en ville et sur autoroute sans intervention du conducteur.

La batterie, en revanche, innove par rapport à la 12, puisque CATL y a implanté sa toute dernière Kirin 5C. Les chiffres parlent d’eux-même : l’Avatr 012 est capable de passer de 30 à 80 % de batterie en 10 minutes seulement ! Les dernières créations de Zeekr, notamment la 007, font mieux, mais le progrès est indéniable : l’Avatr 12 demande 20 minutes sur l’exercice.

Un tarif à la hauteur

Sur le reste des spécifications techniques, Avatr reste bien plus discret, se contentant d’annoncer une puissance de 402 kW (547 ch). Aucune mention de la capacité de la batterie ou de l’autonomie, par exemple.

En revanche, le prix est connu… et cette 012 fait payer son exclusivité. Alors que la 12 est disponible entre 265 800 et 400 800 yuans (33 400 à 50 400 euros environ), la 012 s’offre contre 700 000 yuans, soit environ 88 000 euros !

Avatr 012 // Source : Avatr

Certes, une voiture européenne équivalente demanderait beaucoup plus, mais l’écart avec la 12 est immense. Cette édition est limitée à 700 exemplaires.

Si cette Avatr 012 n’est pas prévue pour la France, la marque avait annoncé en 2023 son envie d’arriver en Europe – sans nouvelles depuis. Nous avions croisé une Avatr 12 en région parisienne il y a quelques semaines, mais probablement une voiture importée individuellement par une marque française pour des tests.