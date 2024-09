Cette intéressante voiture électrique chinoise, cousine du Volvo EX30, devrait bientôt arriver en Europe

Après la berline Z10, le constructeur chinois Lynk & Co présente la voiture électrique compacte Z20. Cousine des Volvo EX30 et Zeekr X, ce dernier dévoile tout doucement ses caractéristiques techniques, alors qu’il devrait faire son arrivée en Europe en octobre 2024.

Crédit : Lynk & Co

Vous ne le saviez peut-être pas, mais il existe pas moins de 150 marques de voitures originaires de Chine. Si seulement deux sont actuellement rentables, elles sont pourtant nombreuses à tenter leur chance et surtout à vouloir se faire une place en Europe.

Un nouveau SUV compact électrique

Bien sûr, on pense à BYD, qui reste le numéro 2 mondial de la voiture électrique, mais également à Xpeng ou MG. Mais connaissez vous Lynk & Co ? Il s’agit d’un constructeur chinois qui fait partie du groupe Geely, aux côtés de Volvo ou encore Lotus. Si la firme ne commercialisait jusqu’à présent que des modèles hybrides rechargeables, avec notamment le 01 déjà vendu chez nous, voilà qu’elle commence tout doucement à changer de stratégie.

Après avoir présenté sa berline Z10, l’entreprise nous donne désormais quelques informations sur un tout nouveau modèle. Il s’agit cette fois-ci d’un SUV compact électrique, qui prend le nom de Lynk & Co Z20. Celui-ci se montre à travers quelques photos publiées sur le site chinois ItHome, ce qui nous permet d’en savoir un peu plus à son sujet. Sans surprise, ce nouvel arrivant reprend les éléments du style inaugurés sur la berline, dont l’étonnante signature lumineuse à LED.

Crédit : Lynk & Co

Cette dernière nous rappelle ce que propose le constructeur concurrent Zeekr, alors que le Z20 se rapproche justement de la X en termes de gabarit. Et c’est normal, car les deux voitures partagnt la même plateforme, SEA, du groupe Geely.

En effet, ce dernier affiche une longueur de 4,46 mètres pour 1,85 mètre de large et 1,57 mètre de large. Le style de la voiture est complété par un choix de cinq styles de jantes au total, de 18 et 19 pouces comme l’indique le site AutoHome. À l’avant, on note la présence d’une calandre pleine complétée par un bouclier ouvert afin de refroidir le moteur électrique.

Si un travail particulier a été réalisé sur l’aérodynamisme, le Cx (coefficient de trainée) n’a pas encore été communiqué par le constructeur chinois. Nous devrions cependant en savoir un peu plus au cours des prochains mois. À l’arrière, le dessin est très moderne, notamment avec la signature lumineuse positionnée assez haut. Elle est complétée plus bas par un bouclier peint en noir particulièrement imposant. Il sera possible d’opter pour un toit peint en noir pour les clients qui le souhaitent.

Encore peu d’informations techniques

Pour le moment, Lynk & Co ne montre encore aucune photo du poste de conduite de sa Z20, qui devrait logiquement rester dans la même veine que celui de la Z10, avec son grand écran tactile de 15,4 pouces, associé à un combiné numérique. Cependant, il faudra encore faire preuve d’un peu de patience avant d’en avoir le coeur net. D’ailleurs, le constructeur se montre globalement assez peu loquace au sujet de son SUV, qui devrait reprendre la plateforme SEA de son cousin, le Volvo EX30.

Si la firme chinoise ne communique pas encore sur la fiche technique détaillée du SUV, on sait que celui-ci affiche une puissance de 250 kW, soit environ 340 chevaux. Nous devrions retrouver des batteries LFP (lithium – fer – phosphate) et NMC (nickel – manganèse – cobalt) de 51 et 69 kWh, comme sur le SUV sino-suédois. Le tout avec une autonomie qui devrait tourner autour des 480 kilomètres maximum selon le cycle WLTP. Cependant, rien n’a encore été officiellement confirmé par le constructeur.

Zeekr X // Source : Zeekr

Selon les rumeurs, la nouvelle Lynk & Co Z20 fera bientôt son arrivée en Europe, puisque sa commercialisation démarrera dès le mois d’octobre. Elle devrait donc être vendue d’abord en Europe, puis ensuite en Chine.

Elle sera présentée au salon de Guangzhou en novembre prochain, où elle y fera ses premiers pas face au grand public asiatique. En ce qui concerne son prix, ce dernier devrait tourner autour des 40 000 euros, un tarif qui sera évidemment fortement revu à la hausse sur le Vieux Continent, en raison de l’augmentation des droits de douane. Sans oublier que le SUV n’aura pas le droit au bonus écologique en France.