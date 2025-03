Comment ce géant chinois des batteries va rendre les voitures électriques plus propres

CALB, un des plus grands fabricants chinois de batteries pour voitures électriques, va construire sa première usine en Europe. Celle-ci sera installée au Portugal, et elle sera totalement opérationnelle à partir de 2028.



Si les ventes ont stagné en 2024, et notamment en Europe, les voitures électriques continent tout de même de se développer. Et pour cause, les pouvoirs publics font tout leur possible pour inciter les automobilistes à opter pour ce type de motorisation. Celle-ci est notamment considérée plus propre, ce qui a d’ailleurs déjà été prouvé par plusieurs études.

Des batteries made in Europe

Cependant, tout n’est pas encore parfait pour le moment. Car pour fabriquer des voitures électriques et les faire rouler, il faut des batteries. Or, celles-ci sont encore en grande majorité fabriquées en Chine. Et on sait que dans ce pays, les normes antipollution ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous. Sans parler des conditions éthiques, bien différentes de l’Europe. Ce qui a incité l’Europe à sanctionner les constructeurs qui produisent leur autos en Chine. Tandis qu’en France, le bonus écologique leur est refusé.

Mais les choses changent peu à peu. Ainsi, de plus en plus d’entreprises s’implantent sur le Vieux Continent. C’est le cas des marques, comme BYD par exemple, mais aussi des fabricants de batteries. On pense notamment au géant chinois CATL, qui possède des usines sur le territoire. Et celui-ci ne sera bientôt plus seul. En effet, l’autre fabricant venu de l’Empire du Milieu, CALB, s’intéresse aussi à l’Europe. A tel point qu’il va à son tour y construire sa propre usine.

Cette information a été confirmée un communiqué tout juste publié par la société, dont le nom signifie China Aviation Lithium Battery (CALB). On y apprend que c’est sur le Portugal que la firme a jeté son dévolu, là où BYD a opté pour la Hongrie. Ces deux pays possèdent cependant le point commun de proposer des coûts de production moins chers que la France. Et ce notamment grâce à la main d’oeuvre, mais aussi au prix de l’énergie. Même si le coût de l’électricité a légèrement chuté en France en février.

Batterie solide Mercedes-Benz (pour illustration) // Source : Mercedes-Benz

Ce nouveau site de production sera installé dans la ville de Sines, à une centaine de kilomètres au sud de Lisbonne, dans l’un des plus grands ports d’Europe. Une situation stratégique pour l’entreprise, qui facilitera notamment ses opérations logistiques. Pour mémoire, CALB était en décembre 2024 le 3ème plus grand fabricant de batteries en Chine, derrière CATL qui domine largement le marché et BYD.

Un projet à deux milliards d’euros

Relayée par le site Automobile Propre, Liu Jingyu, la présidente du conseil d’administration de CALB explique que « nous avons choisi le Portugal pour construire notre usine européenne en raison des avantages stratégiques du pays ». Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’équipementier, dont le siège est situé à Changzhou, croit dur comme fer à ce projet. Car celui-ci a investi pas moins de deux milliards d’euros dans cette usine, dont la superficie n’a pas été confirmée pour le moment.

On sait que cette dernière démarrera ses opérations à partir de 2027, date à laquelle les premières batteries sortiront des chaînes de production. Cependant, ce n’est qu’en 2028 que le site sera totalement opérationnel. A cette date, il sera en mesure de produire jusqu’à 15 GWh par an. Et ce n’est pas tout. Car en plus d’assurer une production plus propre qu’en Chine, cette usine va aussi contribuer à soutenir l’économie. CALB promet la création de 1 800 emplois directs grâce à cet investissement.

Crédit : Xpeng

Si on ignore les clients de ce nouveau site de production européen, on sait que plusieurs constructeurs du groupe Geely ont recours aux batteries CALB. On pense ainsi au Volvo EX30, dont la production vient d’être rapatriée en Europe, mais aussi les Smart #1 et #3, qui pourraient en faire de même.

Et si CALB fournit aussi Xpeng, dont son G6 (qui vient juste d’être restylé), peu de chances que les packs européens prennent la mer jusqu’en Chine, lieu de fabrication actuel du SUV.