Cette inédite voiture électrique solaire réussit son premier long trajet : pourquoi il ne faut pas se réjouir trop vite

Après avoir disparu en 2011, la start-up américaine Aptera est de retour avec une nouvelle voiture électrique fonctionnant à l’énergie solaire. Cette dernière a parcouru plus de 480 kilomètres sans recharge, mais cela sera-t-il suffisant pour convaincre les investisseurs et les clients ?

Crédit : Aptera

Le marché des voitures électriques continue de se développer à vitesse grand V, et ce partout dans le monde. Mais certaines entreprises veulent voir plus grand et souhaitent rendre cette motorisation encore plus propre et autonome. Comment ? En misant sur l’énergie solaire.

Une nouvelle version déjà sur la route

Certaines marques s’y étaient déjà essayées, comme Karma avec sa Revero qui était équipée de panneaux solaires. Mais le résultat avait été mitigé. Ce qui n’a semble-t-il pas dissuadé d’autres entreprises, comme Lightyear ou encore Aptera. Si la première a finalement jeté l’éponge, ce n’est pas le cas de la seconde, qui croit encore dur comme fer à cette alternative. Et ce même si elle avait déjà fait faillite en 2011. Revenue sur la scène en 2020, la firme s’est désormais associée à Pininfarina.

Et elle compte bien commercialiser une bonne fois pour toutes sa première voiture électrique, alimentée par l’énergie solaire. Le constructeur vient ainsi de publier un communiqué annonçant une nouvelle avancée dans son développement. Le véhicule a récemment réalisé un grand road-trip de plus de 480 kilomètres sans recharge aux États-Unis, et plus précisément sur la mythique Route 66. L’auto a été en partie rechargée grâce à ses panneaux solaires sur son toit, qui ont permis de produire entre 300 et 545 watts.

Source : Aptera

Et cela malgré une météo majoritairement couverte selon la start-up américaine, fondée en 2005. Cette dernière précise également que la voiture a été confrontée à de nombreux obstacles, comme des nids-de-poule, mais également les vents forts du désert ainsi que des cols de montagnes. En bref, cette performance est plutôt impressionnante, et vise à prouver la viabilité de cette technologie. Pour mémoire, les panneaux solaires de l’Aptera sont en théorie capable de produire assez d’électricité pour parcourir 64 kilomètres par jour.

Elle doit cependant aussi être rechargée comme une voiture électrique normale. Elle est dotée d’un port de charge NACS (North American Charging Standard), conçu par Tesla, et qui pourrait remplacer le standard CSS aux USA. Le temps nécessaire pour remplir la batterie n’a pas été précisé par le constructeur, ni même la capacité de cette dernière – même si des rumeurs font état d’une batterie d’environ 45 kWh. Seulement sait-on que le véhicule est équipé de cellules solaires de 700 W.

Pas encore prête

Mais son principal atout reste néanmoins son aérodynamisme, avec un Cx (coefficient de traînée) très bas, annoncé à seulement 0,13, ce qui fait partie des meilleurs chiffres du marché. L’Aptera bat de très loin la Tesla Model 3 et ses 0,23, considérée comme une référence pour les voitures électriques de série. Résultat, la consommation est particulièrement basse, puisque l’entreprise annonce que la voiture peut parcourir jusqu’à 16 kilomètres par kWh, soit 6,25 kWh/100 km. Sur le papier, cela fait rêver. Mais en pratique, c’est en fait un peu différent, comme l’explique le site américain InsideEVs.

Il rappelle en effet que la start-up promet une autonomie allant jusqu’à 640 kilomètres en conditions réelles. Et ce alors que le prototype n’a parcouru que 480 kilomètres durant ce test. Ce qui prouve que la voiture n’est pas encore totalement prête, et qu’elle doit bénéficier de quelques améliorations. Or, cela risque de faire peur aux investisseurs et aux potentiels clients qui attendent déjà depuis longtemps. Pour mémoire, la voiture solaire est proposée à la commande moyennant 40 000 dollars, soit environ 37 000 euros, dans son édition de lancement.

Source : Aptera

Une autre version d’entrée de gamme affichant une autonomie de 400 kilomètres sera aussi proposée. Mais pour l’heure, on ne sait pas encore d’où vient ce chiffre, et si le véhicule a été testé en conditions réelles. L’entreprise pourrait avoir mal à rassurer les investisseurs. Or, elle en est encore totalement dépendante pour espérer survivre. Et ce alors que la voiture solaire pourrait finalement ne rester qu’une utopie. Car pour le moment, nous ne sommes pas près de voir rouler l’Aptera partout sur les routes…