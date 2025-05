Au bord de la faillite, cette marque chinoise de voitures électriques vendue en Europe s’offre un léger répit

En grande difficulté, HiPhi devait disparaître sous peu. Cette firme chinoise spécialisée dans la production de voitures électriques pourrait finalement être sauvée… même si tout est loin d’être gagné. On vous explique.



Il existe aujourd’hui pas moins de 150 marques de voitures en Chine. Si cela semble évidemment très impressionnant, la vérité l’est en fait nettement moins. Car à l’heure actuelle, seulement deux d’entre elles sont en fait rentables. Il s’agit de BYD et de Li Auto.

Le reste ne gagne pas d’argent, et en perd même au fil des années. À tel point qu’une partie est même dans une situation très alarmante, parfois proche de la disparition pure et simple.

Un nouvel espoir pour HiPhi

On pense par exemple à Aiways, qui souhaite se réinventer en misant désormais sur le marché européen. Mais ce n’est malheureusement pas la seule. Car c’est également le cas de HiPhi, une entreprise quasiment inconnue sur le Vieux Continent. Celle-ci avait été fondée en 2019, et elle avait lancé sa toute première voiture, la X, en juillet de la même année. Malheureusement, elle n’a finalement jamais réussi à rencontrer le succès escompté. En début d’année 2024, les premières informations sur ses difficulté financières émanaient.

La production avait été mise en pause pour une durée de six mois, alors que la demande était particulièrement faible. Cela n’avait pas suffi à améliorer la situation puisque nous annoncions en août de cette même année que la marque n’avait plus que six mois pour tenter de sauver les meubles. Sans quoi, elle ferait faillite une bonne fois pour toutes. Mais il se pourrait que HiPhi soit finalement sauvée, comme l’explique le site spécialisé CNEVPost. Une bonne nouvelle pour la firme, fondée par Ding Lei.

Mais comment s’explique ce revirement de situation ? On le doit à un changement de propriétaire pour l’entreprise chinoise. En effet, un investisseur libanais a décidé de miser sur l’entreprise, comme le confirme le média 21jingji. Ce dernier est le dirigeant de l’entreprise EV Electra, qui a apporté pas moins de 100 millions de dollars. Elle devient ainsi actionnaire majoritaire, possédant la marque à 69,8 %.

Mais HiPhi appartient aussi à 30,2 % à Human Horizons, la société mère de la marque, qui l’a fondé il y a quelques années. Une nouvelle entité vient tout juste de voir le jour. Celle-ci est baptisée Jiangsu HiPhi Co Ltd, et elle affiche un capital social d’environ 143 millions de dollars. Le média chinois relaie des sources anonymes qui indiquent que la production pourrait reprendre. L’usine, située dans la ville de Yancheng, dans la province du Jiangsu se prépare désormais à reprendre son activité.

Une situation encore fragile

Et ce n’est pas la seule promesse : l’usine veut maintenir sa capacité de production initiale, d’environ 150 000 unités par an. HiPhi veut également commencer à rembourser ses clients qui ont payé un acompte mais qui n’ont pas encore reçu leur voiture. De quoi sans doute calmer un peu la grogne de ces derniers, mais aussi les rassurer.

Cependant, tout n’est pas parfait non plus, et la situation de l’entreprise reste encore assez fragile pour le moment. En effet, les employés qui travaillent encore pour HiPhi devraient accepter une réduction de leur salaire d’environ 20 %.

Ceux qui n’avaient pas signé d’accord de démission volontaire peuvent quant à eux réintégrer les effectifs de la société. Et ce alors que cette dernière avait procédé à une grande vague de licenciements, en se débarrassant de la grande majorité de ses collaborateurs au début de l’année 2024. Cela afin de tenter de réduire les dépenses, et sauver ce qui pouvait l’être.

Sur le site d’Electra EV, on voit désormais la gamme complète de HiPhi, ce qui semble confirmer le passage de la marque sous son giron. L’entreprise libanaise se targue d’être « le premier constructeur de voitures électriques au Liban et dans le monde arabe ».

Ce n’est pas sa première : Electra EV avait déjà racheté à la fin de l’année 2023 les droits des projets Emily GT et PONS Robotaxi de NEVS, les restes de la marque suédoise Saab, sans oublier une usine en Italie, et une promesse de produire 10 000 autos par an.

Ce qui laisse penser que les voitures électriques de HiPhi pourraient un jour être produites en Europe, mais reste à savoir s’il ne s’agirait pas plutôt d’un ultime chant de cygne. Les déboires financiers de HiPhi ont eu un impact très perceptible sur la perception de la marque par les clients, ce qui pourrait être fatal dans un environnement aussi concurrentiel que le marché chinois – sans oublier une absence totale d’image de marque en Europe.