Voici les prix de la nouvelle voiture électrique de Cadillac en France, mais pas celle qu’on attendait

Cadillac réalise une annonce tout aussi étrange qu’excitante : l’arrivée d’une nouvelle voiture électrique en Europe. Mais pas n’importe laquelle, et surtout, pas n’importe quand. Un choix qui questionne.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Contre toute attente, Cadillac lance le Vistiq en Europe avant l’Optiq. Le grand SUV familial électrique sera commercialisé dès septembre 2025, avec une ouverture des commandes prévue dès ce 28 mai en France, en Allemagne, en Suède et en Suisse. C’est un retournement de calendrier qui en dit long sur les contraintes industrielles et les choix stratégiques du constructeur.

Cadillac muscle sa gamme européenne avec le Vistiq

Dévoilé fin 2023 aux États-Unis, le Cadillac Vistiq est un imposant SUV électrique de plus de cinq mètres, capable d’accueillir jusqu’à sept passagers à l’aide de trois rangée.

Il vient compléter la gamme européenne du constructeur américain aux côtés du Lyriq et de l’Optiq, avec un positionnement premium et une dotation technique ambitieuse : 615 chevaux, une transmission intégrale, un 0 à 100 km/h en 3,7 secondes mais une autonomie WLTP annoncée à 460 km avec une batterie de 102 kWh. Attention, la consommation électrique semble donc énormément élevée.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Côté tarifs, Cadillac ne cherche pas à faire de compromis : le Vistiq débute à 100 540 euros en finition Luxury, et grimpe à 111 658 euros en version Premium Luxury. Une stratégie assumée face aux ténors du segment comme le BMW iX ou le Mercedes EQS SUV, avec qui il partage clairement l’ambition de séduire une clientèle aisée, technophile et adepte du style américain.

Pourquoi le Vistiq avant l’Optiq ?

L’autre information clé, c’est que le Vistiq arrivera avant l’Optiq, le SUV plus compact (et concurrent du Tesla Model Y) que l’on imaginait pourtant plus pertinent pour le marché européen. Ce choix peut surprendre, mais il pourrait s’expliquer par des raisons logistiques et douanières : l’Optiq est assemblé en Chine (et aux USA), ce qui l’expose aux nouvelles taxes sur les véhicules électriques importés en Europe, là où le Vistiq serait uniquement produit en Amérique du Nord, à l’abri de ces barrières tarifaires.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

On imagine que Cadillac a moins de mal à appliquer un prix plus élevé en Europe sur le Vistiq en l’important depuis les États-Unis, avec une marge plus confortable que l’Optiq, à peu près deux fois moins cher.

Une voiture très haut de gamme

Cadillac fait évidemment le plein de technologies embarquées, comme sur ses autres modèles, avec notamment la présence d’Android Automotive à bord, écran de 33 pouces, le système audio AKG Studio4 Reference à 23 haut-parleurs.

Cadillac Vistiq. Crédit : Cadillac

Reste à savoir si le public européen répondra présent. Le style, l’espace à bord, les performances… tout y est. Mais face à une concurrence premium déjà bien établie, et un marché qui préfère les SUV de segment C (Scénic E-Tech) et D (Tesla Model Y), Cadillac devra faire plus que simplement s’appuyer sur le charme de l’american way of life.