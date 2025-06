Voitures électriques : cette nouvelle étude balaie les inquiétudes sur la durée de vie de leur batterie

Une récente étude menée par Arval confirme que les batteries de voitures électriques durent très longtemps. En fait, elles perdent moins de 2 % de capacité chaque année. Ce qui est très peu.

Source : Engie

Le marché de la voiture électrique n’est pas franchement à la fête en ce moment. Et pour cause, les ventes sont encore assez instables. Car même si elles augmentent en Europe, elles sont toujours en baisse en France. Et cela pour de nombreuses raisons, dont le prix, mais pas seulement. Car un autre élément inquiète les potentiels acheteurs.

Des batteries qui durent

Ces derniers ont aussi encore peur de la fiabilité de cette motorisation. Ils craignent notamment que la batterie ne s’use trop rapidement et qu’il faille la changer. Or, on sait que cette opération est particulièrement coûteuse, car un accumulateur représente environ 40 % du prix du véhicule. Car il est vrai qu’une batterie de voiture électrique se dégrade, un peu à la manière de celle d’un smartphone. C’est à dire qu’au fil des années, elle perd peu à peu en capacité.

Mais rassurez-vous, ce processus prend en réalité énormément de temps. Une récente étude avait confirmé qu’au bout de 20 ans, un accumulateur aurait encore près de 70 % de capacité. A vrai dire, il y a de fortes chances que ce dernier dure en fait plus longtemps que la voiture qui l’accueille. Et voilà qu’une autre enquête confirme cette information. Cette dernière a été menée très récemment par Arval, filiale de BNP Paribas spécialisée dans la location longue durée. Et les résultats sont très rassurants.

Selon le rapport, les voitures électriques proposées par le loueur « conservent 93% de leur capacité originelle ». L’entreprise explique que « notre analyse montre que les batteries modernes des véhicules électriques présentent une dégradation annuelle moyenne de 1,7%, ce qui signifie qu’au bout de 7 ans, elles possèdent encore 85% de leur état de santé. Au bout de 200 000 kilomètres, l’état de santé moyen est aux alentours de 90% ». Des chiffres particulièrement rassurants, qui n’ont évidemment pas été trouvés par hasard.

En fait, Arval s’est basé sur les certificats de santé des batteries de 8 300 véhicules à travers pas moins de huit pays dans le monde. Ce sont également 30 marques qui ont été passées au crible, entre mars 2023 et novembre 2024. A noter que cette étude s’est surtout basée sur les voitures électriques, mais comporte aussi 23 % d’hybrides rechargeables. De quoi également rassurer sur cette motorisation, qui reste cependant nocive pour l’environnement comme nous l’avions déjà expliqué dans un précédent article.

Une étude rassurante

Quoi qu’il en soit, les chiffres dévoilés par l’étude d’Arval pourraient aider à convaincre les plus frileux sur l’électrique. De plus, il faut savoir que cette motorisation est soumise à des règles strictes concernant le vieillissement et la dégradation des batteries. La réglementation européenne ne rigole pas la dessus, et impose que les constructeurs s’assurent du maintien de 72 % de la capacité de la batterie pendant au moins 8 ans et 160 000 kilomètres. C’est notamment pour cela que Peugeot propose une garantie identique sur ses voitures électriques, entre autres.

Les résultats de cette grande enquête ne sont pas réellement nouveaux. En effet, une autre étude menée en 2024 confirmait que seulement 2,5 % des batteries de voitures électriques avaient été remplacées. Et dans la plupart des cas, cela concernait des autos de plus de dix ans, produites en 2011. Au fil des années, la part chutait drastiquement, sauf en cas de rappel organisé par les constructeurs. Mais dans ce cas l’opération est intégralement prise en charge par ces derniers.

Batterie Mercedes CLA, pour illustration

De plus, une autre étude menée par My Battery Health confirmait que seulement 6 % des voitures électriques d’occasion ont une batterie usée. Et encore, cela veut simplement dire que le State of Health (SoH) est inférieur à 80 %. On est loin d’avoir une auto totalement inutilisable, bien au contraire. Par ailleurs, des chercheurs ont prouvé que la durée de vie des batteries serait en fait supérieure en conditions réelles qu’en laboratoire. Une nouvelle là encore très rassurante pour les automobilistes.

Pour aller plus loin

Rappelons également qu’il est possible de réparer une batterie qui serait hors service, sans avoir besoin de la remplacer intégralement. De quoi réduire fortement le coût, à partir de quelques centaines d’euros pour changer une cellule.