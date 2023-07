Vous devriez attendre la rentrée pour souscrire un abonnement fibre/mobile

Ariase a publié son baromètre mensuel concernant l'analyse des prix des forfaits mobile et internet en France. Les données du mois de juillet montrent une stabilisation du marché en attendant la rentrée.

L’expert des télécoms Ariase a publié son baromètre du mois de juillet 2023 concernant l’évolution des prix chez les opérateurs mobiles et fibre. L’organisme constate une certaine stabilité dans un marché qui attend la période de la rentrée pour faire bouger les lignes dans ses grilles tarifaires. Durant les dernières semaines en France, le coût mensuel moyen d’une box fibre entrée de gamme est de 29,75 euros (+17,1 % par rapport à il y a un an) et celui d’un forfait mobile de 17,09 euros ce mois-ci (+10,9 % sur une année). Des prix qui se stabilisent sur les derniers mois, bien que l’on se doit de souligner une tendance à la hausse par rapport à 2022. L’inflation, entre autres, affectant fortement l’activité des opérateurs.

Le secteur des télécoms semble lui aussi entrer dans une phase de temporisation juste avant le « back to school » de septembre où les opérateurs ont tendance à multiplier les offres avec des baisses de prix à la clé. Pour les consommateurs, il est sans doute moins intéressant de changer d’opérateur dans l’immédiat pour chercher à obtenir des tarifs plus attractifs.

Bouygues Télécom (B&You) propose les forfaits mobiles les moins chers

Sur le mois de juillet, c’est Bouygues Télécom qui tire son épingle du jeu côté forfaits mobiles avec un prix moyen de 10,03 euros. Il faut dire que l’opérateur aura été particulièrement proactif lors du début des périodes estivales avec des forfaits de sa branche low cost B&You plutôt attractifs. Il devance RED by SFR de quelques dizaines de centimes.

Orange est quant à lui une nouvelle fois dans une phase ascendante avec un prix moyen fixé à 24,91 euros et confirme son positionnement plus « premium » sur le marché. Sosh est aussi concerné par la hausse de prix (+43,8 %) notamment avec l’arrivée de la 5G et du forfait de 130 Go qui a fait doubler la data moyenne proposée par l’opérateur (et donc ses prix) par rapport au mois de juillet 2022. La hausse des prix intervenue en fin d’année 2022 par rapport à la hausse des coûts de l’énergie est encore d’actualité.

Précision importante : Ariase ne prend pas en compte les MVNO tels que Prixtel, NRJ Mobile, Cdiscount Mobile ou encore YouPrice qui proposent en général des forfaits mobiles encore moins chers que les formules low cost des opérateurs historiques.

Le prix moyen des forfaits mobiles est en légère hausse depuis deux mois : un peu moins d’un euro depuis le mois de mai, pour atteindre 17,09 euros.

RED conserve sa place d’opérateur fibre le moins cher, Sosh en embuscade

Concernant le marché des box internet, on est dans le même constat depuis 3 mois : Red conserve sa première place avec un prix moyen de 25,42 euros mensuels. L’opérateur low cost de SFR est talonné de peu par Sosh (25,99 euros mensuels) qui pourtant n’a pas modifié ses offres en dehors de la hausse de prix de fin 2022. Comme le mois dernier, c’est SFR qui augmente le plus ses prix sur un an (+36,2 %).

Le coût mensuel moyen d’une box fibre entrée de gamme s’établit ce mois-ci à 29,75 euros (+17,1 % sur un an) soit un prix stable pour le 3e mois consécutif.

