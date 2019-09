Free vient d’annoncer une offre Box 4G+, mais il y a mieux, moins cher et plus pratique.

Ce matin, Free a annoncé sa nouvelle offre 4G+ avec une box 4G+ : c’est ce que l’on appelle de la 4G fixe et ça existe depuis quelque temps. Après l’euphorie de cette annonce surprise, il est temps d’analyser ce qui a été annoncé. Il s’agit donc d’un forfait 4G+ avec 250 Go/mois de données puis un débit réduit une fois l’enveloppe dépassée. Ce forfait est accompagné d’un routeur Huawei B715s-23c que l’on trouve à environ 200 euros sur Amazon.

C’est un bon routeur 4G+ qui est un des seuls à être compatibles avec l’ensemble des bandes de fréquences utilisées en France (dont les bandes fréquences utilisées par Free Mobile) :

700 MHz (B28)

800 MHz (B20)

1500 MHz (B11)

1800 MHz (B3)

2100 MHz (B1)

2600 MHz (B7)

Il est également très complet grâce à ses connectiques pratiques (4 LAN Gigabit dont 1 LAN/WAN) et du WiFi efficace (a/b/g/n/ac). Enfin, il a de bonnes performances de réception 4G avec les antennes internes, mais il est également possible d’utiliser les prises SMA pour ajouter une antenne extérieure.

Malheureusement, cette offre Box 4G+ souffre de quelques limitations. La première est l’éligibilité de l’offre, il faut habiter dans certaines zones et peu de régions sont concernées par cette offre. En effet, pour éviter de surcharger inutilement le réseau 4G, les opérateurs qui lancent ce type d’offres limitent sa disponibilité où la fibre optique est absente et où l’ADSL n’offre pas des débits suffisants pour profiter des services à la mode. Enfin, l’offre est limitée à 250 Go de données par mois, ce qui reste une enveloppe conséquente pour de nombreux usages, mais ce qui pourrait être vite limité si vous consommez des services de sVOD en Full HD et même en 4K.

Il y a mieux, moins cher et plus pratique : démonstration

Nous avons abordé la 4G fixe dans plusieurs dossiers, car c’est une solution méconnue qui peut fournir un accès Internet de qualité quand il n’y a pas d’autres alternatives.

La première chose est de vérifier votre éligibilité à l’ADSL, la fibre optique ou même aux offres satellites. Pour ça, vous n’avez qu’à rentrer votre adresse postale ci-dessous :

Si vous n’avez pas d’autres alternatives, il faut donc se tourner vers la 4G fixe. Nous vous conseillons de vérifier la présence d’antennes près de chez vous. L’ARCEP met à disposition une carte de toutes les antennes 3G et 4G des opérateurs français : www.cartoradio.fr/cartoradio/web/. En rentrant votre adresse postale, vous pourrez chercher autour de vous la présence des antennes actives.

La meilleure recommandation de notre part est d’opter pour le forfait mobile à 19,99 euros/mois, ou 15,99 euros/mois pour les abonnés Freebox. Je vous conseille de demander à un(e) ami(e) équipé(e) d’une Freebox de profiter d’un des 5 forfaits mobiles : il sera moins cher (15,99 euros/mois) et vous aurez une enveloppe de data illimitée. Mais avant, il est important de vérifier si une antenne Free Mobile est à portée de votre appartement ou de votre maison.

Vous pouvez ensuite acheter un des routeurs que nous recommandons dans notre dossier. Si vous avez décidé d’acquérir le même routeur 4G que celui proposé dans l’offre de Free, vous aurez tout intérêt à opter pour notre proposition plutôt que l’offre de Free Mobile dédiée. Un forfait à 15,99 euros + 200 euros de routeurs 4G = 583,76 euros sur deux ans contre 719,76 euros pour l’offre de Free Mobile (et vous ne serez pas propriétaire de votre matériel). Vous pouvez opter pour un routeur 4G moins onéreux, les économies seront encore plus importantes.

Nous vous conseillons également de regarder les autres offres de forfaits mobiles dans notre comparateur dédié aux forfaits mobiles.