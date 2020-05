LTE+, 5Ge, 5G ou 5G+ : Android 11 tente de faire le tri dans les réseaux mobiles

Dans la documentation d'Android 11 à destination des développeurs, Google rentre dans les détails de l'usage des sigles pour bien identifier les différents types de réseaux 4G et 5G. On y voit apparaître l'étrange sigle 5Ge... on vous explique ce que c'est.

Dans la documentation d’Android 11 à destination des développeurs, l’affichage des icônes 4G et 5G a été précisé par Google. La voici :

LTE pour la 4G

pour la 4G LTE+ pour la 4G+ou LTE Advanced ou 4,5G

pour la 4G+ou LTE Advanced ou 4,5G 5Ge pour la 4G+ ou 4G++ ou LTE Advanced Pro

pour la 4G+ ou 4G++ ou LTE Advanced Pro 5G pour la 5G sub-6

pour la 5G sub-6 5G+ pour la 5G mmWave

4G, 4G+, LTE, 5Ge…

Pour ce qui est de la 4G, nous connaissions déjà la complexité entre les générations de réseaux avec l’arrivée de la LTE Advanced puis après de la LTE Advanced Pro. Comme vous le savez sans doute, les termes 4G+ et la 4G++ sont une histoire d’agrégation de bandes de fréquences pour obtenir des débits plus importants. La plupart du temps, les opérateurs mobiles et les constructeurs de smartphones regroupent ces termes sous le sigle 4G+ qui apparaît dans la barre d’état de votre smartphone. Contrairement aux opérateurs français, les opérateurs américains utilisent plutôt le sigle LTE pour désigner ces réseaux de quatrième génération.

Vous aurez également remarqué le terme 5Ge (pour 5G Evolution), un terme inventé par AT&T et qui est en réalité la 4G++ déjà disponible partout en Europe. Si 5Ge apparaît dans la documentation officielle d’Android, c’est que l’opérateur américain met la pression sur ses partenaires pour imposer cet usage.

5G ou 5G+

Pour la 5G, c’est une toute une autre histoire. Selon Google, le sigle 5G représente la 5G Non-Standalone (NSA) qui exploite le réseau 4G. Cette 5G est appelée Sub-6, car elle utilise les hautes fréquences. Pour les opérateurs, c’est l’étape la plus simple, c’est la 5G que nous allons découvrir fin 2020 lorsque la 5G sera enfin disponible en France.

La 5G+ est la 5G Standalone (SA), que l’on peut qualifier de « vraie » 5G, elle exploitera bien une nouvelle architecture de réseau et sera déployée bien plus tard avec les ondes millimétriques (les bandes mmWave).

Pour aller plus loin

Réseau 5G : déploiement, fonctionnement, usages et smartphones compatibles

Même si Google a documenté les sigles de cette façon, cela ne signifie pas que ce sont les sigles qui apparaîtront dans la barre de statut de votre smartphone sous Android 11. Les opérateurs mobiles et constructeurs de smartphones sont libres d’utiliser les sigles qu’ils souhaitent, conformément aux réglementations en vigueur dans chaque pays.