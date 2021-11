Le prix de la fibre internet 1 Gb/s est 60 % moins cher pour le Black Friday Bouygues Telecom

En cette période de Black Friday, les offres pleuvent de tous les côtés, y compris du côté des opérateurs internet. C’est le cas chez Bouygues Telecom qui propose en ce moment une jolie ristourne sur la Bbox Must et sa fibre 1 Gb/s, qui tombe à 15,99 euros par mois pendant un an.

À l’instar de bien d’autres enseignes, les opérateurs télécoms et internet profitent de la période du Black Friday pour proposer des baisses de prix sur leurs services. En ce moment par exemple, Bouygues Telecom fait baisser le prix de sa fibre 1 Gb/s, qui se retrouve au même prix que la fibre 300 Mb/s. Une offre extrêmement intéressante, parmi les moins chères du marché pour un débit aussi élevé.

Jusqu’au 19 décembre prochain, Bouygues propose ainsi de découvrir l’abonnement Bbox Must pour 15,99 euros pendant un an, au lieu de 39,99 par mois habituellement.

L’offre Bbox Must en bref :

fibre 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi ;

appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 110 destinations ;

appels illimités vers les mobiles ;

décodeur TV Bbox 4K et bouquet TV avec plus de 180 chaînes ;

engagement 1 an, location de box incluse.

Que propose l’offre Bbox Must 1 Gb/s ?

Une fibre adaptée à tous types de besoins

La Bbox Must permet aujourd’hui d’accéder à une connexion fibre pouvant grimper jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi. Une connexion extrêmement rapide qui vous accompagnera dans toutes vos activités en ligne. Vous pourrez ainsi :

profiter des contenus proposés par les services de SVoD en 4K ;

télécharger des fichiers volumineux ou des jeux en quelques minutes ;

jouer en ligne avec une faible latence ;

utiliser les services de Cloud Gaming type Stadia ou Xbox Game Pass.

Sachez que vous pouvez aussi bénéficier d’un diagnostic Wi-Fi complet afin d’optimiser la couverture du signal dans votre logement. Un service d’autant plus intéressant que la Bbox Must est compatible avec le Wi-Fi 5 et offre donc des débits importants.

Appels illimités et TV 4K : une offre triple play simple et complète

Pour compléter sa fibre, Bouygues propose une expérience TV 4K complète grâce à sa Bbox TV. Fonctionnant sous Android, cette box TV propose de nombreuses fonctionnalités très pratiques :

l’accès à de nombreuses applications (Netflix, beIN Sports, Disney+, YouTube, etc.) ;

un enregistreur TV 100 heures ;

la compatibilité avec Google Cast pour diffuser vos contenus sur votre TV ;

la compatibilité avec Google Assistant.

Cet abonnement vous donne aussi accès à un vaste catalogue comprenant plus de 180 chaînes en HD et en 4 K. Grâce à l’application B.tv, vous pouvez d’ailleurs retrouver l’intégralité de ces programmes sur tous vos appareils, téléphones, ordinateurs ou tablettes.

Côté téléphonie, cette offre Bbox Must fait dans la simplicité et l’efficacité. Vous pouvez ainsi profiter d’appels illimités à destination des fixes vers la France, les DOM, et plus de 110 destinations en Europe, Amérique du Sud ou du Nord, Afrique ou encore Asie. Bouygues Telecom vous propose aussi des appels illimités vers les mobiles pour compléter la panoplie.

Démarches, résiliation : Bouygues s’occupe de tout

Cette offre Bbox Must, au-delà de proposer un tarif particulièrement attractif pour une fibre 1 Gb/s, bénéficie de nombreux autres avantages. Le premier, loin d’être négligeable, réside dans la simplification des démarches de souscription, et de résiliation de votre ancien abonnement.

En fournissant votre numéro RIO (que vous obtiendrez au 31 79) à Bouygues Telecom au moment de la souscription, c’est le nouvel opérateur qui se charge de la résiliation de votre ancien abonnement. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, sachez que cette démarche vous permet aussi de conserver votre numéro de téléphone et que Bouygues vous offre jusqu’à 100 € de remboursement sur les frais de résiliation auprès de votre ancien opérateur.

En optant pour la Bbox Must, vous pouvez aussi bénéficier de l’engagement “Internet Garanti” proposé par Bouygues Telecom à ses abonnés. Dès la souscription, l’opérateur vous fournira une clef 4G qui vous permettra de connecter tous vos appareils en attendant la mise en service de votre box.

En ce moment, et jusqu’au 19 décembre prochain, vous pouvez retrouver la Bbox Must à 15,99 euros par mois pendant un an. Il vous faudra aussi régler 48 euros au titre des frais de mise en service de la ligne. Au-delà de cette année de souscription initiale, l’offre reprend son tarif normal de 39,99 euros par mois.