Passez à la 5G avec ce forfait mobile sans engagement à 15,99 euros seulement

Bouygues Telecom attaque l’année très fort avec un forfait mobile pour le moins intéressant. Sans engagement, 5G, il dispose aussi d’une très large enveloppe de data, le tout pour un tarif inférieur à 16 euros. Une bonne affaire qui mérite assurément le coup d’œil.

Les principaux opérateurs principaux s’écharpent à grand renfort d’offres promotionnelles, et c’est une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Cette lutte permet à chacun d’obtenir des forfaits toujours plus complets sans se ruiner.

En ce moment par exemple, c’est Bouygues Telecom qui tire son épingle du jeu avec une offre qui cumule les bons points. L’opérateur propose en effet son forfait B&You 5G 130 Go (rien que ça) pour 15,99 euros par mois. Une offre qui s’avère d’autant plus intéressante qu’elle est sans engagement, et que vous pouvez donc l’abandonner quand bon vous semble si l’herbe semble plus verte ailleurs.

Pourquoi choisir le forfait B&You 5G 130 Go ?

Eh bien, si vous cherchez un forfait 5G abordable pour accompagner un smartphone compatible, cette offre est extrêmement attrayante.

Déjà, parce qu’elle propose une enveloppe de data plutôt conséquente avec pas moins de 130 Go au compteur. Un joli pécule qui pourra servir à consulter tous les contenus que vous souhaitez en ligne, vidéo en tête, grâce aux excellents débits proposés par Bouygues Telecom. Mieux, ce sont pas moins de 30 Go de cette enveloppe qui pourront être utilisés durant vos déplacements en Europe et dans les DOM.

De manière assez classique, les données mobiles sont ici complétées par un combo appels, SMS et MMS disponibles en illimité, et ce, que ce soit sur le territoire métropolitain, vers l’Europe et les DOM, ou bien depuis ces mêmes endroits. Afin de vous proposer le meilleur service possible, ce forfait B&You s’appuie sur le réseau Bouygues Telecom, qui couvre près de 93 % du territoire français métropolitain, et 99 % de la population (données ARCEP).

Dernier argument jouant en faveur de ce forfait : la souscription sans engagement. Pour profiter de ce tarif très avantageux, pas besoin de vous engager pendant les deux prochaines années. Aucun risque non plus de voir la facture augmenter au bout de douze mois. Après la souscription, c’est vous qui décidez quand votre abonnement s’arrête.

Le forfait B&You 5G 130 Go est actuellement proposé à 15,99 euros par mois. Comptez également sur un paiement de 10 euros lors de la souscription, pour la nouvelle carte SIM et son acheminement.

Comment souscrire au forfait B&You 5G 130 Go ?

Vous le savez peut-être, mais il est toujours bon de le préciser : souscrire un forfait n’a jamais été facile qu’aujourd’hui. En choisissant l’option de conservation du numéro lors de la souscription, vous vous débarrassez de la très grande majorité des démarches au profit de votre (nouvel) opérateur.

Pour que le processus se déroule sans anicroches, il vous suffit de récupérer en amont l’identifiant RIO associé à votre ligne. Une opération très simple qui nécessite juste de contacter (gratuitement) le 3179 depuis votre mobile et de noter le code à 12 caractères qui vous est donné.

Une fois ce dernier transmis à Bouygues, l’opérateur se charge de résilier votre ancienne ligne et d’ouvrir la nouvelle, le tout sans jamais que vous ayez à souffrir d’une interruption de service.

Quelles sont les autres offres B&You ?

En plus de son forfait 5G 130 Go à 15,99 euros, Bouygues Telecom propose actuellement deux autres forfaits B&You :

un forfait 1 Go à 6,99 euros par mois (idéal pour ceux qui souhaitent essentiellement téléphoner) ;

un forfait 200 Go à 19,99 euros par mois (pour tous ceux qui consomment énormément de data chaque mois).

Ces deux forfaits sont, eux aussi, sans engagements, et bénéficient des mêmes avantages en termes de réseaux, appels, SMS et MMS. Seule différence : il s’agit de forfait 4G et non 5G.